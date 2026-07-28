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Midu diện đầm dạ hội bình dân đi tiệc

Sự kiện: Hot girl Midu Phong cách thời trang của SAO

Diễn viên Midu chọn trang phục thanh lịch từ thương hiệu Việt, có giá bán chưa đến hai triệu đồng, dự đám cưới một người bạn tại Mỹ, hôm 26/7.

Midu diện đầm dạ hội bình dân đi tiệc - 1

Midu tranh thủ ghi lại kỷ niệm tại thành phố Richmond, bang Virginia, khi sang đây dự tiệc cưới hồi cuối tuần. Diễn viên khoe vóc dáng quyến rũ với chiếc đầm dạ hội dài chấm đất, kiểu dáng ôm sát vòng eo, điểm nhấn hở vai bất đối xứng.

Midu diện đầm dạ hội bình dân đi tiệc - 2

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ khen diện mạo gợi cảm chừng mực cùng lối trang điểm nhẹ nhàng của 'nàng dâu hào môn'. Midu cũng hạn chế trang sức và phụ kiện đi kèm, giúp tôn vẻ đẹp tự nhiên.

Midu diện đầm dạ hội bình dân đi tiệc - 3

Bà xã thiếu gia Minh Đạt chọn mặc đầm màu baby blue của một local brand Việt Nam, giá bán 1.650.000 đồng. Baby blue là tông màu xanh ngọt ngào được tín đồ thời trang yêu thích năm nay, cũng là gam màu thường xuyên được Midu ứng dụng khi xuống phố.

Midu diện đầm dạ hội bình dân đi tiệc - 4

Để phối cùng mẫu váy dạ hội bình dân, Midu chọn clutch của Prada, giá gần 50 triệu đồng. Từ khi kết hôn, cô đặc biệt ưa chuộng thương hiệu xa xỉ này.

Midu diện đầm dạ hội bình dân đi tiệc - 5

Sau khi về chung nhà với doanh nhân Minh Đạt, Midu thường lên đồ trang nhã khi đi ăn cưới. Trước đó, cô và chồng cũng được khen khi mặc đồ tối giản dự cưới hồi tháng 3.

Midu diện đầm dạ hội bình dân đi tiệc - 6

Trong khi Midu diện đầm phối voan xuyên thấu tông hồng pastel để tôn da trắng, Minh Đạt khéo chọn chiếc sơ mi hồng nhạt ăn nhập cùng trang phục của vợ. Bộ đồ giúp họ được khen trông thanh lịch.

Midu diện đầm dạ hội bình dân đi tiệc - 7

Trước đây, thời trang đi ăn cưới của Midu thường gắn với những trang phục khá nổi bật từ màu sắc đến kiểu dáng. Khi dự cưới của Anh Đức, nữ diễn viên mặc váy nhung đỏ khiến cô bị hiểu lầm sai dresscode của cô dâu, chú rể.

Midu diện đầm dạ hội bình dân đi tiệc - 8

Tại đám cưới Puka - Gin Tuấn Kiệt hồi 2023, Midu từng mặc đầm hoa hồng to bản cầu kỳ. Thời gian gần đây, cô ngày càng tiết chế hơn về trang phục đi tiệc.

'Dâu hào môn' Midu nói chuộng vẻ đẹp tự nhiên khi bị chê mặt mộc
'Dâu hào môn' Midu nói chuộng vẻ đẹp tự nhiên khi bị chê mặt mộc

Trước một số ý kiến tranh cãi về diện mạo ít son phấn, diễn viên Midu cho biết nhiều năm nay cô thích vẻ đẹp tự nhiên mỗi khi ra ngoài.

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Theo Miu Miu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/07/2026 15:02 PM (GMT+7)
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