Thức uống ít calo, không chứa caffeine giúp giữ dáng, làm đẹp da

Trà lúa mạch là thức uống quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người Nhật và Hàn Quốc, ngày càng được nhiều người yêu thích nhờ vị thơm dịu, ít calo và không chứa caffeine. Không chỉ được dùng thay thế cà phê, loại trà này còn cung cấp protein, chất xơ, vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất như sắt, canxi, phốt pho, kẽm và silic, góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng cũng như chăm sóc làn da.

Theo nghiên cứu của Đại học Shizuoka, Nhật Bản, trà lúa mạch chứa axit para-coumaric - hợp chất có khả năng chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó góp phần giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và tăng huyết áp. Nhờ hàm lượng calo thấp và không chứa caffeine, trà lúa mạch cũng là lựa chọn phù hợp cho người muốn duy trì vóc dáng hoặc tìm một thức uống thay thế cà phê.

Ở Hàn Quốc, trà lúa mạch thường được phục vụ cùng các món thịt nướng. Hương vị thanh nhẹ của trà giúp giảm cảm giác ngấy, hỗ trợ tiêu hóa sau bữa ăn nhiều đạm và chất béo.

Quá trình rang lúa mạch tạo ra nhiều hợp chất chống oxy hóa và hương thơm đặc trưng, đồng thời giúp cải thiện tuần hoàn máu. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cho biết trà lúa mạch còn chứa GABA - một axit amin tự nhiên có tác dụng hỗ trợ kiểm soát triglyceride và cholesterol trong máu, thúc đẩy đào thải natri, từ đó góp phần giảm phù nề và hỗ trợ quá trình giảm cân khi kết hợp chế độ ăn uống, vận động hợp lý.

Một nghiên cứu của Đại học Dược Kyoto cũng cho thấy chiết xuất từ trà lúa mạch có khả năng bảo vệ niêm mạc ruột, góp phần duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa và giảm nguy cơ biến chứng ở người mắc tiểu đường.

Dù có một số trường hợp giảm cân đáng kể khi áp dụng "chế độ ăn trà lúa mạch", hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để khẳng định chỉ riêng loại trà này có thể giúp giảm hàng chục kg trong thời gian ngắn. Các chuyên gia khuyến cáo nên xem trà lúa mạch là thức uống hỗ trợ trong một lối sống lành mạnh, thay vì coi đây là phương pháp giảm cân độc lập.

Trà lúa mạch có thể uống nóng hoặc lạnh để giải khát.

Bên cạnh lợi ích cho vóc dáng, trà lúa mạch còn được nhiều phụ nữ Nhật Bản ưa chuộng nhờ khả năng hỗ trợ làm đẹp da. Loại trà này giàu kẽm và silic - hai khoáng chất tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển hóa melanin, giúp làn da đều màu hơn. Đặc tính thanh mát của lúa mạch còn hỗ trợ giảm cảm giác nóng trong, hạn chế phù nề và giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng.