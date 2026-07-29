Cách dùng đậu đen dưỡng nhan

Ngoài giá trị dinh dưỡng, đậu đen còn được sử dụng trong chăm sóc da nhờ chứa các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin, flavonoid cùng nhiều vitamin và khoáng chất.

1. Mặt nạ đắp ngoài từ đậu đen

1.1.Bột đậu đen kết hợp mật ong

- Nguyên liệu: 2 thìa bột đậu đen, 1 thìa đất sét, 1 thìa mật ong.

- Cách thực hiện: Trộn đều các nguyên liệu thành hỗn hợp sánh mịn. Sau khi rửa sạch mặt, đắp trong khoảng 20–30 phút rồi rửa lại bằng nước ấm; thực hiện 2–3 lần mỗi tuần.

- Tác dụng: Mật ong có đặc tính giữ ẩm, trong khi đất sét giúp hấp phụ dầu thừa trên da. Khi kết hợp với bột đậu đen có thể tạo thành mặt nạ hỗ trợ làm sạch da.

1.2. Bột đậu đen kết hợp nước cam

- Nguyên liệu: 2 thìa bột đậu đen, 2 thìa nước cam tươi, 1 thìa dầu hạnh nhân.

- Cách thực hiện: Trộn đều bột đậu đen với nước cam, sau đó thêm dầu hạnh nhân để tạo hỗn hợp mịn. Đắp lên da khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Nên sử dụng khoảng 2 lần mỗi tuần.

- Tác dụng: Nước cam chứa các acid hữu cơ tự nhiên có thể giúp làm sạch nhẹ bề mặt da, trong khi dầu hạnh nhân góp phần dưỡng ẩm.

Đậu đen có thể dùng chế biến mặt nạ chăm sóc da.

1.3. Bột đậu đen và sữa chua không đường

- Nguyên liệu: 3 thìa bột đậu đen, 3 thìa sữa chua không đường, 1 thìa nước cốt chanh.

- Cách thực hiện: Trộn đều các nguyên liệu rồi đắp lên mặt khoảng 10–20 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm; có thể thực hiện 2 lần mỗi tuần.

- Tác dụng: Sữa chua chứa acid lactic giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, kết hợp với bột đậu đen có thể hỗ trợ làm mềm da.

1.4. Bột đậu đen kết hợp lòng trắng trứng

- Nguyên liệu: 2 thìa bột đậu đen, 1 lòng trắng trứng gà, 1 thìa cà phê nước cốt chanh.

- Cách thực hiện: Trộn đều các nguyên liệu thành hỗn hợp đồng nhất, đắp lên mặt và cổ khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

- Tác dụng: Lòng trắng trứng thường được sử dụng trong các công thức chăm sóc da dân gian nhờ tạo cảm giác săn da tạm thời.

Lưu ý, nước cốt chanh có tính acid nên không nên sử dụng trên vùng da đang bị kích ứng, trầy xước hoặc sau khi tẩy da chết. Sau khi sử dụng các loại mặt nạ có chanh, cần chống nắng đầy đủ để hạn chế nguy cơ kích ứng và tăng sắc tố da.

2. Bài thuốc uống trong từ đậu đen làm đẹp da

Theo BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cơ sở 3 có thể dùng bài thuốc sau hỗ trợ người có biểu hiện nóng trong, nổi mụn.

Bài thuốc gồm: Hà thủ ô 12g, đậu đen 10g, lá dâu 8g, bồ công anh 12g, thổ phục linh 12g, nhân trần 10g, rau má 10g, mã đề 8g. Các vị thuốc được sắc với khoảng 750ml nước, cô còn khoảng 200ml rồi chia làm hai lần uống trước bữa ăn.

Theo quan điểm y học cổ truyền, bài thuốc có tác dụng bổ huyết, thanh nhiệt, tiêu độc, phù hợp với người có thể trạng âm hư, huyết hư kèm các biểu hiện như gầy, nóng trong, táo bón, tiểu vàng, tiểu ít...

Tuy nhiên, BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ lưu ý, đây là bài thuốc cổ truyền nên người dân không nên tự ý sử dụng kéo dài hoặc thay thế điều trị y khoa. Việc kê đơn cần được thực hiện bởi thầy thuốc y học cổ truyền sau khi thăm khám và xác định đúng thể bệnh.

Ngoài bài thuốc, nước đậu đen rang cũng là thức uống được nhiều người lựa chọn trong mùa nóng. Khi kết hợp với chế độ ăn cân đối, ngủ đủ giấc và chăm sóc da hợp lý, việc bổ sung nước đậu đen có thể góp phần duy trì sức khỏe và hỗ trợ làn da khỏe mạnh.

3. Lưu ý khi sử dụng đậu đen để chăm sóc da

Các công thức mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên không phải ai cũng phù hợp. Người có làn da nhạy cảm hoặc tiền sử dị ứng với mật ong, trứng, cam hay các thành phần khác nên thử trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng.

Nếu da đang bị mụn viêm nặng, chảy dịch hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, không nên tự điều trị bằng các loại mặt nạ tại nhà mà cần đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được thăm khám.

Bên cạnh đó, không có loại thực phẩm hay mặt nạ nào có thể thay thế các nguyên tắc chăm sóc da cơ bản như làm sạch đúng cách, sử dụng kem chống nắng hằng ngày, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ khi mắc các bệnh lý về da.

Đậu đen là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, đồng thời là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Việc sử dụng đậu đen để chăm sóc da có thể là một lựa chọn hỗ trợ, nhưng nên được thực hiện đúng cách, phù hợp với từng loại da và không nên kỳ vọng thay thế các phương pháp điều trị đã được chứng minh hiệu quả.