Hoàng Oanh diện áo đôi cùng bạn trai Lê Giang Patrik

Hôm 26/8, sau khi cùng đồng đội nhận cúp vô địch ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik lần đầu thể hiện tình cảm với MC Hoàng Oanh. Anh chạy đến khu vực khán đài tìm người thân và chờ Hoàng Oanh len khỏi đám đông để tiến về phía mình. Thủ môn tuyển Việt Nam dành cho bạn gái nụ hôn nhẹ nhàng lên trán và cái ôm ngọt ngào trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả và giới truyền thông.

Khi khoảnh khắc trên lan truyền mạng xã hội, hình ảnh Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik diện áo giống nhau cũng được chia sẻ lại.

Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh diện mẫu áo tương tự nhau trước khi công khai hẹn hò.

Cụ thể, hồi cuối tháng 6, người đẹp sinh năm 1990 từng khoe bức ảnh mặc một chiếc áo khoác dạ kẻ caro. Một số khán giả nhận ra, mẫu áo tương tự được thủ thành của đội tuyển Việt Nam diện vài lần trước đó. Trong nhiều hình ảnh trên trang cá nhân, Lê Giang Patrik thường xuyên khoác chiếc áo giống hệt thiết kế của bạn gái.

Hôm 2/9/2025, người hâm mộ cũng phát hiện ra Hoàng Oanh cùng con trai riêng và Lê Giang Patrik đăng ảnh check-in tại cùng một địa điểm ở TP HCM. Lúc đó, cặp sao cùng chọn trang phục tông trắng - nâu đồng điệu.

Hoàng Oanh cùng Lê Giang Patrik mặc đồ đồng điệu, check-in cùng một địa điểm dịp lễ 2/9/2025.

Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik vướng tin đồn hẹn hò vài tháng nay. Hôm 24/7, Hoàng Oanh chia sẻ tấm hình ngồi cùng người yêu nhưng che mặt anh. Dựa trên trang phục của chàng trai giấu mặt, nhiều khán giả cho rằng "người đàn ông bí ẩn" có nhiều nét tương đồng với Lê Giang Patrik. Bên cạnh đó, dịp Valentine năm nay, á hậu cũng hé lộ khoảnh khắc nắm tay nửa kia. Chàng trai trong hình đeo đồng hồ kèm chiếc vòng cao su đen tương tự mẫu phụ kiện gắn liền với thủ môn sinh năm 1992.

Vũ Ngọc Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Nội, được khán giả biết đến khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen 2006. Sau đó, cô thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 và đoạt ngôi á hậu. Người đẹp hoạt động năng nổ ở vai trò MC song ngữ, từng diễn xuất trong một số phim điện ảnh. Năm 2023, cô tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhưng bị loại khá sớm.

Hoàng Oanh kết hôn với doanh nhân người Mỹ Jack Cole cuối năm 2019, đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2020 và xác nhận ly hôn tháng 4/2022. Họ chia tay trong hòa bình, vẫn giữ liên lạc để cùng chăm sóc bé Max. Dịp Lễ tình nhân năm nay, á hậu hé lộ chuyện có người yêu nhưng giữ kín danh tính nửa kia. Cô được nhiều bạn bè, khán giả chúc mừng vì tìm được hạnh phúc mới sau 4 năm đổ vỡ hôn nhân.

Patrik cùng bạn gái nâng cúp vô địch trên sân Mỹ Đình tối 26/8. Hoàng Oanh cũng diện chiếc áo màu vàng in tên bạn trai để thể hiện sự ủng hộ dành cho anh. Ảnh: Đức Đồng

Patrik Lê Giang sinh năm 1992, cao 1,88 m, có bố là người Việt Nam và mẹ đến từ Slovakia. Anh từng nhiều lần khoác áo đội U19 và U21 Slovakia nhưng chưa được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Sau khi chia tay CLB Pohronie, Patrik về Việt Nam đầu quân cho CLB Công an Hà Nội năm 2023. Tháng 8/2024, anh ký hợp đồng ba năm với Công an TP HCM. Đầu năm nay, thủ môn 34 tuổi hoàn tất thủ tục pháp lý để trở thành công dân Việt Nam.