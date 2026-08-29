Kylie Jenner 'mê vòng một lớn', muốn tiếp tục nâng ngực

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Better Half của hai người bạn Anastasia Karanikolaou và Victoria Villarroel hôm 26/8, Jenner, 29 tuổi, tiết lộ về kế hoạch nâng ngực. "Tôi thực sự muốn chúng lớn hơn. Ngày nào tôi cũng nghĩ: 'Chúng cần lớn hơn và nổi bật hơn. Mình muốn vòng một xuất hiện trước cả khi bước chân vào phòng'... Tôi mê vòng một", cô nói.

Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm doanh nhân Kylie Jenner. Ảnh: Instagram

Anastasia nhận xét Jenner "bị ám ảnh bởi vòng một lớn" và cho biết cô bạn đã nói muốn tăng kích cỡ suốt một năm qua. Victoria cũng xác nhận cô và Anastasia không bất ngờ trước tuyên bố này.

Tuy nhiên, Kylie Jenner nói rằng có lẽ cô sẽ tạm dừng kế hoạch nâng ngực lần nữa trước tuổi 30 vào năm sau như. Thay vào đó, ngôi sao truyền hình thực tế muốn xỏ khuyên rốn và đeo kim cương để tôn vòng eo nhỏ nhắn.

Những chia sẻ mới của Jenner về phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện một năm sau khi cô tiết lộ chi tiết về ca nâng ngực đầu tiên. Khi người hâm mộ đăng video TikTok nhờ Kylie chỉ dẫn để có vòng một tự nhiên và hoàn hảo, cô út nhà Kardashian cởi mở đáp: "445 cc, độ nhô vừa, một nửa đặt dưới cơ. Dùng silicone".

Theo Trung tâm Phẫu thuật ở London, túi ngực 445 cc có thể tương đương cỡ D đến DD tùy kích thước ban đầu. Dáng túi có độ nhô vừa được thiết kế để tạo vẻ ngoài tự nhiên hơn.

Jenner còn công khai tên bác sĩ phẫu thuật cho mình là Garth Fisher - người từng thực hiện ca căng da mặt đầu tiên cho mẹ cô, bà Kris Jenner, vào năm 2011. Theo người đẹp, phòng khám của bác sĩ Fisher ở Beverly Hills liên tiếp nhận được các cuộc gọi tư vấn sau tiết lộ của cô vào năm ngoái.

Kylie Jenner khoe đường cong trong ảnh selfie trên Instagram.

Trước đó, Kylie Jenner thú nhận cô hối hận vì làm ngực lúc còn quá trẻ, năm 18 tuổi. "Tôi nâng ngực trước khi có Stormi, khi ấy không nghĩ rằng mình sẽ có con ở tuổi 20. Lúc đó, ngực tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục", cô chia sẻ trên tạp chí W năm 2023.

Kylie Jenner có hai con, bé Stormi 8 tuổi và Aire 4 tuổi, với bạn trai cũ Travis Scott. Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair hồi tháng 3, hot mom gen Z cho biết cô đã nghĩ đến chuyện có thêm con với bạn trai Timothee Chalamet, nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp.

"Trong những năm cuối tuổi 20, tôi muốn tập trung vào bản thân, công việc kinh doanh, đi du lịch, tận hưởng thời gian bên các con. Sau đó, tôi mới tính đến chuyện sinh thêm con", cô nói.