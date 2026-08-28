Diện mạo trái ngược của 2 nàng WAGs: Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền

Doãn Hải My là một trong những nàng WAGs gây chú ý trên khán đài trận chung kết lượt về Asean Cup 2026 tối 26/7. Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, người đẹp gốc Hà thành cùng con trai - bé Lúa xuống sân ăn mừng chiến thắng cùng Đoàn Văn Hậu.

Vẫn như mọi lần, Doãn Hải My diện áo đấu màu đỏ của đội tuyển Việt Nam, gây chú ý với vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính của tiểu thư Hà thành.

Gương mặt xinh đẹp cùng phong thái nhẹ nhàng của Hải My khiến cô nổi bật ngay cả khi chỉ trang điểm khá tự nhiên.

Trái ngược lại, Chu Thanh Huyền - bà xã Quang Hải lại xuất hiện với vẻ ngoài cá tính: áo đấu đỏ, quần jeans, giày thể thao.

Tuy nhiên, tâm điểm lại nằm ở kiểu tóc tết sát da đầu thành nhiều đường nhỏ, tạo cảm giác cá tính và khỏe khoắn hơn hẳn hình ảnh thường ngày của nàng WAG.

Kiểu tóc được chia thành nhiều đường tết gọn gàng, ôm sát phần đầu, giúp gương mặt Chu Thanh Huyền gần như được khoe trọn. Với diện mạo độc lạ, bà xã Quang Hải nhanh chóng trở thành tâm điểm trong loạt ảnh cổ vũ Việt Nam.

Trước đó, cô còn liên tục tạo dáng, chỉ tay vào mái tóc rồi chu môi trước camera, thể hiện rõ tâm trạng hào hứng trước trận cầu đặc biệt.