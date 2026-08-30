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Madam Pang gây sốt với nhan sắc

Sự kiện: Làm đẹp cùng SAO

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang gây ấn tượng với làn da mịn, gu thời trang trẻ trung ở tuổi 60.

Madam Pang gây sốt với nhan sắc - 1

Sáng 29/8, Madam Pang chia sẻ ảnh chân dung tuổi 60 trên trang cá nhân. Bà gây ấn tượng với khuôn mặt trang điểm theo phong cách tự nhiên với làn da sáng, môi hồng. Sau hai giờ đăng tải, bức ảnh hút gần 6.000 lượt thích và hơn 600 bình luận. Họ viết: "Nhìn này, bà ấy đã 60 tuổi. Tin được không?", "Bí quyết nào để trẻ như vậy ở tuổi 60?", "Madam Pang luôn tỏa sáng và xinh đẹp", "Nhiều cô gái U40 bây giờ thua xa bà ấy".

Madam Pang gây sốt với nhan sắc - 2

Trước đó một ngày, bà đăng ảnh diện đầm midi chữ A in hoa văn cách điệu. Bức ảnh nhận được hơn 93.000 lượt thích và hơn 4.000 bình luận.

Madam Pang gây sốt với nhan sắc - 3

Một số người hâm mộ cho rằng kiểu tóc xõa và lối trang điểm trong trẻo kiểu Hàn Quốc càng khiến bà trẻ và đẹp hơn so với kiểu tóc đuôi ngựa mọi khi.

Madam Pang gây sốt với nhan sắc - 4

Ở tuổi 60, Madam Pang chọn cách chăm sóc da đơn giản và đều đặn. Theo SCMP, bà dùng kem chống lão hóa và dưỡng ẩm hàng chục năm nay, nhấn mạnh việc chăm sóc da từ bên trong bằng ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý.

Madam Pang gây sốt với nhan sắc - 5

Theo Bangkok Post, bà uống ít nhất 20 cốc nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm và vẻ tươi tắn cho da, đồng thời tránh xa rượu bia, đồ ngọt. Để vóc dáng thon thả, dẻo dai, bà tập thể dục năm buổi một tuần, gồm đi bộ nhanh 30-40 phút trên máy, tập cardio để đốt calo, tập yoga để cải thiện độ linh hoạt và thăng bằng. Ngoài những buổi tập trong phòng, bà còn ra sân chơi pickleball, bóng bàn, cầu lông.

Madam Pang gây sốt với nhan sắc - 6

Ngoài ăn uống, tập luyện, cách ăn vận góp phần giúp Madam Pang toát lên vẻ trẻ trung, tươi mới. Bà từng nói trên Prestige: "Tôi yêu mua sắm và đã tốn khá nhiều tiền cho nó". Khi được hỏi về gu mặc ở tuổi trung niên, bà nói: "Tôi mặc đủ kiểu, từ quần jeans bụi bặm đến những bộ đầm dạ hội trang nhã và tinh tế".

Madam Pang thường xuyên sử dụng nơ trên tóc hoặc trên trang phục - một trong những bí quyết giúp bà "ăn gian" tuổi hiệu quả. Theo SCMP , nữ chủ tịch là người có gu chơi trang sức. Khác với nhiều doanh nhân thành đạt, tiểu thư tài phiệt thường sử dụng các bộ trang sức có kiểu dáng cổ điển, nhỏ nhắn, bà sưu tầm mẫu mã đa dạng, trong đó có nhiều thiết kế phá cách, bản lớn. Tạp chí Elle cho rằng cách dùng trang sức này vừa thể hiện cá tính, vừa giúp người sử dụng trông trẻ hơn.
Madam Pang thường xuyên sử dụng nơ trên tóc hoặc trên trang phục - một trong những bí quyết giúp bà "ăn gian" tuổi hiệu quả. Theo SCMP , nữ chủ tịch là người có gu chơi trang sức. Khác với nhiều doanh nhân thành đạt, tiểu thư tài phiệt thường sử dụng các bộ trang sức có kiểu dáng cổ điển, nhỏ nhắn, bà sưu tầm mẫu mã đa dạng, trong đó có nhiều thiết kế phá cách, bản lớn. Tạp chí Elle cho rằng cách dùng trang sức này vừa thể hiện cá tính, vừa giúp người sử dụng trông trẻ hơn.

Madam Pang thường xuyên sử dụng nơ trên tóc hoặc trên trang phục - một trong những bí quyết giúp bà "ăn gian" tuổi hiệu quả. Theo SCMP, nữ chủ tịch là người có gu chơi trang sức. Khác với nhiều doanh nhân thành đạt, tiểu thư tài phiệt thường sử dụng các bộ trang sức có kiểu dáng cổ điển, nhỏ nhắn, bà sưu tầm mẫu mã đa dạng, trong đó có nhiều thiết kế phá cách, bản lớn. Tạp chí Elle cho rằng cách dùng trang sức này vừa thể hiện cá tính, vừa giúp người sử dụng trông trẻ hơn.

Madam Pang gây sốt với nhan sắc - 9

Mùa hè năm nay, Madam Pang theo đuổi kiểu áo ngủ satin đắp ren đang gây sốt khắp thế giới. Bà phối áo nâu cùng quần jeans và túi Birkin Himalaya hàng hiếm, tô điểm bằng buộc tóc nơ và dây chuyền vàng Hermes 39.560 USD.

Madam Pang gây sốt với nhan sắc - 10

Phong cách nữ sinh với áo dệt kim kẻ ngang và chân váy xếp ly ngắn trên gối.

Madam Pang gây sốt với nhan sắc - 11

Madam Pang dạo phố hồi tháng 4 với mốt váy siêu ngắn - xu hướng hot năm 2024 - và áo lụa tay bồng.

Madam Pang gây sốt với nhan sắc - 12

Trong chuyến nghỉ dưỡng tháng 5, bà chọn quần shorts rách kết hợp sơ mi kẻ linen và mũ fedora.

Madam Pang gây sốt với nhan sắc - 13

Thay vì đầm tối màu thường được nhiều phụ nữ tuổi lục tuần lựa chọn, bà tạo sự tươi trẻ bằng đầm maxi hoa sặc sỡ.

Madam Pang (tên thật: Nualphan Lamsam), là hậu duệ đời thứ năm của Lamsam - một trong những gia tộc giàu có ở Thái Lan. Bà có đóng góp to lớn vào sự phát triển của bóng đá Thái Lan một thập niên qua. Bà là chủ tịch thứ 18 trong lịch sử FAT (Liên đoàn bóng đá Thái Lan) và là phụ nữ đầu tiên giữ vai trò này.

Madam Pang tập đủ các môn giữ dáng năng động tuổi 60
Madam Pang tập đủ các môn giữ dáng năng động tuổi 60

Ở tuổi 60, Madam có vóc dáng săn chắc, trẻ trung, một phần nhờvào thói quen tập luyện đa dạng, từ gym đến pickleball, bóng bàn.

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Theo Sao Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2026 14:16 PM (GMT+7)
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