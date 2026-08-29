Bài tập giúp vợ Ronaldo giữ vòng 3 tròn đầy

Georgina chia sẻ khoảnh khắc cô tập gym thông qua Story Instagram hôm 27/8. Người đẹp khoe khéo có thể nâng mức tạ 140 kg cho động tác hip thrust - bài tập nổi tiếng với khả năng tác động mạnh vào cơ mông. Mức tạ ấn tượng cho thấy cô duy trì nền tảng thể lực tốt và theo đuổi việc tập luyện nghiêm túc.

Georgina Rodriguez thực hiện động tác hip thrust.

Hip thrust là bài tập tác động chủ yếu vào cơ mông, đồng thời huy động cơ đùi sau và nhóm cơ trung tâm. Thực hiện đều đặn với kỹ thuật đúng giúp tăng sức mạnh, cải thiện độ săn chắc và hỗ trợ tạo đường cong rõ hơn cho vòng ba.

Ngoài tạ và dụng cụ chuyên dụng giống Georgina, hip thurst cũng có thể thực hiện tại gia với tạ nhẹ hoặc tận dụng các vật nặng trong nhà. Người tập ngồi trên sàn, tựa phần lưng trên vào mép ghế hoặc sofa chắc chắn, hai chân đặt trên sàn, đầu gối gập.

Từ tư thế này, siết cơ bụng và cơ mông, đẩy hông lên cho đến khi thân người gần tạo thành một đường thẳng từ vai đến đầu gối, giữ khoảng một giây rồi từ từ hạ xuống. Với phiên bản không tạ, có thể tăng độ khó bằng cách thực hiện hip thrust một chân hoặc tăng số lần lặp. Động tác nên được thực hiện chậm, kiểm soát, tập trung vào việc siết cơ mông thay vì dùng lực từ lưng dưới.

Georgina Rodríguez không theo đuổi vóc dáng gầy mảnh mai mà ưu tiên hình thể đẫy đà, săn chắc, với vòng eo thon và vòng ba nở nang đặc trưng phong cách Latin.

Trước đám cưới với Ronaldo, Georgina từng chia sẻ quan điểm cá nhân trong việc giữ gìn vóc dáng. Cô khẳng định yêu đường cong của mình và trân trọng cơ thể đã nâng đỡ, cho cô cơ hội yêu thương, sinh con. "Tôi tập luyện vì điều đó khiến tôi hạnh phúc. Vì tôi đam mê nó. Một giờ ở phòng gym là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất ngày của tôi", cô viết. Georgina cho rằng tập luyện giúp cô có sức khỏe, sự bình yên, kỷ luật, năng lượng và cảm giác khỏe khoắn.

Trong bài phỏng vấn với Gazzetta dello Sport năm 2021, Georgina hé lộ thói quen tập luyện khoảng 4-5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng một giờ. Người đẹp kết hợp nhiều hình thức vận động như tập sức mạnh, squat, lunges, cardio, boxing, ballet và nhảy hiện đại để vừa tăng cơ, vừa giữ vóc dáng săn chắc. Cô đặc biệt chú trọng nhóm cơ mông, giúp hình thể thêm sắc nét, mang đậm đặc trưng Latin với eo thon cùng vòng ba nở nang, đẫy đà.

Georgina từng chia sẻ rằng cô không đặt mục tiêu trở nên gầy mà muốn giữ những đường cong tự nhiên, xây dựng hình ảnh phụ nữ khỏe khoắn, săn chắc. Việc tập luyện cùng Cristiano Ronaldo cũng giúp cô duy trì động lực và học hỏi thêm nhiều phương pháp rèn thể lực. Ngoài tập gym, Georgina còn yêu thích pilates và tích cực với nhiều bộ môn ngoài trời như bơi lội, đánh golf.

Sở thích tập luyện cũng trở thành cảm hứng cho bà xã Ronaldo sáng lập thương hiệu thời trang athleisure có tên Mimoa.

Georgina sinh năm 1994 tại Argentina, có cha là người Argentina và mẹ là người Tây Ban Nha. Cô từng học múa ba lê từ nhỏ, sau đó chuyển đến Madrid làm việc khi 18 tuổi và bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực thời trang trước khi gặp Ronaldo.

Ronaldo hiện thi đấu cho Al Nassr. Anh hiện là một trong những cầu thủ giàu nhất thế giới, với khối tài sản 1,2 tỷ USD, theo thống kê của tạp chíForbeshồi tháng 8. Phần lớn thu nhập của siêu sao đến từ bản hợp đồng khổng lồ ở Arab Saudi cùng các thương hiệu toàn cầu như Nike, Armani hay Louis Vuitton.

Ronaldo và Georgina tổ chức hôn lễ hôm 11/8 tại phòng khách biệt thự mới ở Cascais. Sau nghi lễ, cả hai cùng gia đình tới Đền thánh Đức Mẹ Fatima để được một linh mục ban phép lành. Đám cưới diễn ra đúng một năm sau ngày Ronaldo cầu hôn Georgina và 10 năm sau lần đầu họ gặp nhau tại một cửa hàng Gucci.

Georgina và Ronaldo đều ăn vận thanh lịch trong lễ cưới hôm 11/8.

Sau một thập kỷ bên nhau, cả hai cùng nuôi dạy 5 người con. Họ có hai con chung là Alana Martina và Bella Esmeralda. Georgina cũng cùng Ronaldo chăm sóc ba người con khác của anh. Năm 2022, cặp sao trải qua biến cố lớn khi một trong hai bé song sinh qua đời.