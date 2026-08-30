Chuyên gia trang điểm Huyền Lê chỉ cách giữ lớp nền bền đẹp cả ngày

Cấp ẩm vừa đủ

Trước khi trang điểm, nên cấp ẩm cho da bằng sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ. Sau khi thoa, cần chờ khoảng 3-5 phút để sản phẩm thấm và bề mặt da ráo hẳn mới bắt đầu các bước makeup tiếp theo. Việc này giúp hạn chế tình trạng nền bị trượt hoặc vón cục (pilling).

Chuyên gia trang điểm Huyền Lê

Chọn kem lót theo tình trạng da

Với da thiếu ẩm hoặc cần làm mịn bề mặt, Huyền Lê khuyên dùng kem lót cấp ẩm hoặc làm mịn, thoa một lớp mỏng trên toàn mặt để nền tiệp và bám tốt hơn. Với da dầu, lỗ chân lông to, có thể dùng kem lót kiềm dầu tập trung ở vùng chữ T và hai bên cánh mũi. Cách này giúp kiểm soát bã nhờn ở những khu vực dễ xuống nền mà không khiến toàn mặt bị khô.

Tán nền từng lớp mỏng

Thay vì dùng một lượng lớn kem nền ngay từ đầu, nên dùng spatula hoặc cọ dàn từng lớp thật mỏng trên da. Sau đó, dùng mút ẩm dặm nhẹ để lớp nền bám chắc, tiệp vào da và trông tự nhiên hơn. Các vùng có khuyết điểm nên được xử lý riêng bằng concealer thay vì chồng thêm nhiều lớp kem nền lên toàn mặt. Cách này giúp nền không bị dày, nặng hoặc dễ mốc.

Huyền Lê nói việc vệ sinh sạch sẽ và chọn dụng cụ tán nền phù hợp trước khi thao tác cũng rất quan trọng đối với mục tiêu giữ layout bền đẹp, mịn màng.

Dặm phấn để cố định nền

Sau khi hoàn thiện lớp nền, có thể sử dụng phấn bột hoặc phấn nén để cố định. Huyền Lê lưu ý nên dùng bông phấn dặm và ấn đều tay, đặc biệt ở những vùng dễ tiết dầu như trán, mũi và hai bên cánh mũi. Thao tác ấn phấn thay vì quét mạnh giúp hạn chế xê dịch lớp nền, đồng thời tạo bề mặt phẳng mịn và tăng khả năng kiểm soát dầu.

Xịt khóa nền hai lần

Một trong những bí quyết giúp lớp makeup bền hơn là sử dụng xịt khóa nền ở hai thời điểm. Sau khi tán kem nền, xịt một lớp setting spray dạng sương mịn, sau đó chờ khô hoàn toàn mới tiếp tục phủ phấn. Khi hoàn thiện toàn bộ lớp makeup, xịt thêm một lớp khóa nền cuối cùng. Cách này giúp cố định các lớp trang điểm, đồng thời tăng khả năng chống mồ hôi và giữ nền ổn định trong nhiều giờ.

Dặm lại đúng cách

Khi lớp nền bắt đầu xuống màu hoặc da đổ dầu trong ngày, không nên phủ phấn trực tiếp lên bề mặt da bóng dầu. Trước tiên, dùng giấy thấm dầu nhẹ nhàng lấy bớt lượng bã nhờn, sau đó mới dặm một lớp phấn mỏng. Việc bỏ qua bước thấm dầu và tiếp tục chồng phấn lên nền cũ có thể khiến lớp makeup bị dày, cakey, loang lổ và kém tự nhiên.

Huyền Lê được nhiều sao Việt tín nhiệm. Trong ảnh, cô chăm chút diện mạo cho ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Huyền Lê sinh năm 1987, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trang điểm. Cô được nhiều sao Việt "chọn mặt gửi vàng" như: cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên (vợ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn), ca sĩ Thanh Hà, ca sĩ Thảo Trang, Á hậu Huyền My, diễn viên Kaity Nguyễn...