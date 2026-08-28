Sau công khai tình cảm, MC Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang lên xu hướng tìm kiếm

Hoàng Oanh lên xu hướng tìm kiếm

Sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 tối 26/8, bên cạnh màn nâng cúp của các cầu thủ, khoảnh khắc giữa thủ môn Patrik Lê Giang và MC Hoàng Oanh nhanh chóng được chia sẻ.

Sau khi ăn mừng cùng đồng đội, Patrik Lê Giang tiến về phía khán đài tìm Hoàng Oanh. Nữ MC xuống sân, ôm thủ môn tuyển Việt Nam. Patrik Lê Giang ôm hôn bạn gái trước sự chứng kiến của khán giả sân Mỹ Đình.

Patrik Lê Giang và Hoàng Oanh nâng cúp vàng, chụp ảnh kỷ niệm. Đây là lần đầu Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang thể hiện rõ tình cảm sau nhiều tháng để lộ dấu hiệu hẹn hò nhưng không xác nhận.

Trước giờ bóng lăn, Hoàng Oanh có mặt trên khán đài. Cô mặc áo đấu màu vàng số 1, phía sau in tên Patrik Lê Giang.

Sau khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan, Hoàng Oanh đăng video cầu thủ nhận cúp, hướng máy quay về phía Patrik Lê Giang và viết: “Việt Nam vô địch. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đỉnh cao. Khán giả Việt Nam đỉnh chóp”.

Theo dữ liệu Google Trends cập nhật lúc 19h ngày 27/8, cụm từ “MC Hoàng Oanh” đứng thứ ba trong danh sách xu hướng tìm kiếm tại Việt Nam trong 24 giờ, sau “Việt Nam đấu với Thái Lan” và “Real Madrid đấu với Real Sociedad”. Hơn 20.000 lượt tìm kiếm về nữ MC, tăng 1.000%.

Ở biểu đồ mức độ quan tâm trong 24 giờ, lượng tìm kiếm “MC Hoàng Oanh” tăng mạnh từ sáng 27/8. Từ khóa đạt đỉnh 100 điểm vào lúc 9h24. So với 24 giờ liền trước, mức độ quan tâm dành cho tên Hoàng Oanh tăng trên 5.000%.

Hoàng Oanh mặc áo đôi với Patrik Lê Giang khi đến cổ vũ tối 26/8.

Không chỉ tìm tên nữ MC, khán giả tìm kiếm thông tin về mối quan hệ của cả hai. “MC Hoàng Oanh Patrik Lê Giang” đứng thứ hai trong nhóm cụm từ tìm kiếm hàng đầu có liên quan, ngoài ra còn có “Hoàng Oanh Patrik Lê Giang”, “Patrik Lê Giang”, “Lê Giang Patrik” và “Giang Patrik”...

Các cụm câu hỏi như “chồng MC Hoàng Oanh”, “MC Hoàng Oanh là ai”, “MC Hoàng Oanh và chồng” và “Hoàng Oanh sinh năm bao nhiêu” đều được Google ghi nhận ở trạng thái đột biến.

Chỉ chờ Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang công khai

Trước khi công khai tình yêu trên sân Mỹ Đình, Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang để lộ dấu hiệu hẹn hò từ cuối 2025.

Tháng 12/2025, Hoàng Oanh đăng hình ảnh trong chuyến đi Slovakia, quê hương của Patrik Lê Giang. Dù không nhắc đến nam thủ môn, khán giả phát hiện một số trang phục nữ MC sử dụng trong chuyến đi có kiểu dáng giống áo Patrik từng mặc.

Khán giả "soi" được chi tiết anh trai Patrik là Emil Lê Giang và chị dâu Veronika đều theo dõi nữ MC trên Instagram. Đến trận chung kết ASEAN Cup 2026 tại Mỹ Đình, Emil, Veronika và con trai có mặt trên khán đài. Sau trận đấu, Hoàng Oanh xuất hiện trong khung hình chung với Patrik và anh trai thủ môn.

Dịp Valentine gần nhất, Hoàng Oanh cho biết cô có người yêu mới. Cô đăng ảnh nắm tay bạn trai kèm chia sẻ: “Cảm giác như được trở về nhà. Cảm ơn vũ trụ vì anh đã ở đây”.

Khán giả soi được nhiều khoảnh khắc Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang hẹn hò.

Khán giả tiếp tục soi ra người đàn ông trong ảnh của Hoàng Oanh là Patrik, nhờ vào chiếc đồng hồ. Loạt ảnh của Hoàng Oanh trong chuyến đi châu Âu trùng khớp địa điểm, thời gian thủ môn tuyển Việt Nam đang du lịch.

Đến tháng 7, Hoàng Oanh xuất hiện trên khán đài sân Thái Nguyên, theo dõi trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar. Đây cũng là trận ra mắt đội tuyển quốc gia của Patrik Lê Giang. Cùng thời điểm, Hoàng Oanh và Patrik công khai theo dõi nhau trên mạng xã hội. Anh thường xuyên tương tác với bài đăng của nữ MC.

Phải đến đêm 26/8, sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, họ chọn cách "công khai với cả nước" mà không cần tuyên bố. Khán giả soi chính xác toàn bộ dữ kiện hẹn hò của cả hai, từ chiếc áo in tên Patrik mà Hoàng Oanh mặc cho đến hành động nam thủ môn chủ động tìm cô, khoảnh khắc cả hai ôm nhau và nâng cúp.

Patrik Lê Giang sinh năm 1992 tại Slovakia, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Thủ môn cao 1,88 m từng thi đấu tại Slovakia và Cộng hòa Séc trước khi về Việt Nam năm 2023. Anh lần lượt khoác áo CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM.

Đầu năm 2026, Patrik nhận quốc tịch Việt Nam và được triệu tập lên đội tuyển. Tại ASEAN Cup 2026, anh thi đấu 8 trận, chỉ nhận ba bàn thua và giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Trong trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, Patrik là người hùng góp phần giúp Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 nhờ những màn "bay như chim".

Hoàng Oanh sinh năm 1990, giành giải nhất Hot VTeen 2006 và Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Cô hoạt động ở nhiều vai trò như MC, người mẫu, diễn viên, từng tham gia các phim Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu và Ba vợ cưới vợ ba. Sau khi ly hôn chồng người Mỹ năm 2022, cô tập trung vào công việc và chăm sóc con trai.