Á hậu Việt làm mẹ đơn thân vừa được Thủ môn Lê Giang Patrik ôm ăn mừng chiến thắng, là ai?

Sau khi nhận huy chương vàng và cúp vô địch cùng đồng đội, thủ môn Lê Giang Patrik chạy đến khu vực khán đài tìm người thân và chờ Hoàng Oanh len khỏi đám đông để tiến về phía mình.

Thủ môn sinh năm 1992 dành cho nàng á hậu nụ hôn nhẹ nhàng lên trán và cái ôm ngọt ngào trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả và giới truyền thông. Đây được coi là lần đầu cả hai công khai chuyện tình cảm sau thời gian giấu kín, im lặng trước câu hỏi của truyền thông.

Trước đó, Hoàng Oanh cũng như nhiều nàng Wags khác có mặt từ sớm tại sân vận động Mỹ Đình để "tiếp lửa" cho đội tuyển nước nhà trong trận chung kết. Đáng chú ý, bà mẹ một con diện áo in tên thủ thành Việt kiều - Lê Giang Patrik. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan, người đẹp vỡ òa hạnh phúc, liên tục reo hò và ăn mừng cùng các cổ động viên.

Thủ môn Lê Giang Patrik công khai thể hiện tình cảm với MC Hoàng Oanh sau khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup, tối 26/8.

Cặp đôi cùng nâng cup ăn mừng.

Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik được chú ý từ tháng 7/2026, khi Hoàng Oanh đến sân cổ vũ "bạn trai tin đồn" trong trận giao hữu giữa Việt Nam và Myanmar tại Thái Nguyên. Cả hai sau đó liên tục có những tương tác gây chú ý trên mạng xã hội nhưng không xác nhận chuyện tình cảm.

Trước đó, dịp Valentine 2026, á hậu chia sẻ hình ảnh nắm tay nửa kia đeo đồng hồ kèm chiếc vòng cao su đen tương tự mẫu phụ kiện gắn liền Patrik. Cô viết: "Cảm giác như được trở về nhà. Cảm ơn vũ trụ vì anh đã ở đây". Thời điểm đó, khi được hỏi về bạn trai mới, Hoàng Oanh từ chối phản hồi, cho biết: "Tôi xin giữ chuyện tình cảm riêng tư, hiện muốn tập trung nói về việc làm mẹ đơn thân".

Thủ môn 34 tuổi Lê Giang Patrik sinh ra tại thị trấn Lucenec, vùng Banska Bystrica, Slovakia. Anh cao 1m88, hiện khoác áo CLB Công an TP HCM. Anh nổi bật ở khả năng phản xạ, thể hình và kinh nghiệm thi đấu. Qua 8 trận tại giải, anh chỉ để thủng lưới ba bàn, trong trận gặp Campuchia và Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Anh giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc của giải.

Hoàng Oanh từng giành Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, sau đó tham gia showbiz với nhiều vai trò: MC và diễn viên.

Trong khi đó, Hoàng Oanh tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990. Cô được công chúng biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Sau đó, người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò MC và diễn viên, từng góp mặt trong các bộ phim như: Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu... Năm 2023, Hoàng Oanh tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Tuy nhiên, nữ MC không tiến sâu và phải dừng chân khá sớm tại chương trình.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư của Hoàng Oanh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô từng trải qua quãng thời gian nhiều thử thách khi sinh con đầu lòng mà không có chồng bên cạnh. Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, nữ MC trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con trai và tập trung cho công việc. Sau 4 năm kể từ khi ly hôn, Hoàng Oanh mới cởi mở hơn về chuyện tình cảm và xác nhận đang có một mối quan hệ mới.

Cuối năm 2019, Hoàng Oanh kết hôn với Jack Cole. Sau đám cưới, cuộc sống của cặp đôi gặp không ít thử thách bởi khoảng cách địa lý và dịch bệnh. Tháng 8/2020, Hoàng Oanh sinh con trai đầu lòng tên Max.

Sau khi con trai cứng cáp hơn, Hoàng Oanh đưa bé sang Singapore để đoàn tụ với chồng. Cô từng chia sẻ về khoảng thời gian này khi phần lớn thời gian ở nhà chăm con, quán xuyến gia đình trong lúc ông xã bận công việc.

Tháng 4/2022, chồng Tây của Hoàng Oanh là Jack Cole xác nhận thông tin ly hôn.

Tuy nhiên, những khác biệt về văn hóa, tính cách cùng thời gian dài sống xa nhau dần khiến cuộc hôn nhân phát sinh nhiều vấn đề. Cuối năm 2021, Hoàng Oanh đưa con trai về Việt Nam, còn Jack Cole trở lại Mỹ.

Tháng 4/2022, Jack Cole xác nhận thông tin ly hôn. Ngay sau đó, Hoàng Oanh cũng lên tiếng cho biết cả hai đang tiến hành thủ tục chấm dứt hôn nhân. Dù không còn là vợ chồng, Hoàng Oanh và Jack Cole thống nhất cùng yêu thương, chăm sóc và nuôi dạy con trai. Nữ MC từng nhắn nhủ rằng dù bố mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là bố mẹ của Max và vẫn là một gia đình.

Sau biến cố hôn nhân, Hoàng Oanh tập trung vào công việc và chăm sóc con trai. Cô cũng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, gần như không công khai mối quan hệ mới trong suốt một thời gian dài.

Ở tuổi 36, Hoàng Oanh đang làm mẹ đơn thân và hẹn hò với Thủ môn Lê Giang Patrik.