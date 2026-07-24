Tuyển thủ Quốc gia vướng nghi vấn hẹn hò với nữ MC xinh đẹp làm mẹ đơn thân là ai?

MC Hoàng Oanh. Ảnh: FBNV

Sau trận đấu, các từ khóa như "Hoàng Oanh Patrik Lê Giang", "Hoàng Oanh và người yêu mới"... nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Thực tế, nghi vấn hẹn hò giữa hai người đã xuất hiện từ đầu năm 2026. Thời điểm đó, Hoàng Oanh xác nhận đang trong một mối quan hệ mới sau gần 4 năm ly hôn chồng cũ. Tuy nhiên, nữ MC chỉ chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm như nắm tay, du lịch cùng bạn trai và luôn khéo léo giấu danh tính của đối phương.

Từ những hình ảnh được Hoàng Oanh đăng tải, nhiều cư dân mạng phát hiện người đàn ông xuất hiện cùng cô sử dụng đồng hồ và vòng tay có kiểu dáng tương đồng với những phụ kiện Lê Giang Patrik thường đeo trong sinh hoạt thường ngày cũng như khi thi đấu. Dù vậy, đây chỉ là những suy đoán từ phía cộng đồng mạng và chưa có xác nhận từ người trong cuộc.

Lê Giang Patrik. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik cũng có những tương tác đáng chú ý khi kết bạn trên Facebook, theo dõi nhau trên Instagram và nam thủ môn thường xuyên bày tỏ sự quan tâm tới các bài đăng của nữ MC.

Đến thời điểm hiện tại, cả Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đều chưa lên tiếng về những đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm.

MC Hoàng Oanh, tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990, là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam. Cô được biết đến sau khi giành giải Nhất cuộc thi Hot VTeen 2006 và tiếp tục ghi dấu ấn với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Sở hữu ngoại hình sáng cùng lối dẫn dắt tự nhiên, Hoàng Oanh từng bước xây dựng hình ảnh MC chuyên nghiệp, đồng thời lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và người mẫu.

Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Hoàng Oanh tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Bộ ba rắc rối, Cha rơi... Những năm gần đây, cô tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật với vai trò MC của nhiều chương trình giải trí, sự kiện và gameshow, đồng thời theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Về đời tư, Hoàng Oanh kết hôn với doanh nhân người Mỹ Jack Cole vào cuối năm 2019 và đón con trai đầu lòng vào năm 2020. Tháng 4/2022, cả hai xác nhận ly hôn sau hơn hai năm chung sống. Sau khi chia tay, nữ MC nhiều lần cho biết cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc, nuôi dạy con trai. Bước qua biến cố hôn nhân, Hoàng Oanh tập trung phát triển sự nghiệp, chăm sóc gia đình và cân bằng cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.

Lê Giang Patrik (tên trước khi nhập quốc tịch là Patrik Lê Giang), sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia, là thủ môn đang thi đấu cho CLB Công an TP.HCM và đội tuyển Việt Nam. Anh có bố là người Việt Nam, mẹ là người Slovakia, trưởng thành từ môi trường đào tạo bóng đá châu Âu và từng khoác áo các đội tuyển trẻ U19, U21 Slovakia.

Sau nhiều năm thi đấu tại Slovakia và Cộng hòa Czech, Patrik trở về Việt Nam vào năm 2023 để chơi bóng tại V.League, nhanh chóng khẳng định tên tuổi nhờ phong độ ổn định, khả năng phản xạ tốt cùng chiều cao 1,88 m. Trong hai mùa giải gần đây, anh liên tục nằm trong nhóm những thủ môn thi đấu ấn tượng nhất V.League và được đề cử ở hạng mục "Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất" tại Quả bóng Vàng Việt Nam.

Tháng 1/2026, Patrik chính thức được nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi Lê Giang Patrik, mở ra cơ hội cống hiến cho bóng đá nước nhà. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của FIFA, anh được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và bày tỏ niềm tự hào khi lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Thủy Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn] - 24/07/2026 13:30 PM (GMT+7)