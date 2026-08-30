Chế độ ăn uống, tập luyện giúp Ivanka Trump duy trì dáng 'đồng hồ cát'

Ivanka Trump, 44 tuổi, đang tận hưởng mùa hè với những chuyến du lịch xa hoa cùng gia đình đến Iceland, Bahamas và nhiều điểm đến nghỉ dưỡng. Trên mạng xã hội, ái nữ của Tổng thống Donald Trump thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong những bộ bikini nhỏ, váy ôm sát, khoe vóc dáng săn chắc, cơ bụng rõ nét và đôi chân dài. Đằng sau hình thể này là chế độ tập luyện và ăn uống được cô duy trì khá nghiêm ngặt.

Tập tạ 4 buổi mỗi tuần

Ivanka cho biết cô tập luyện khoảng 4 ngày mỗi tuần, tập trung vào nâng tạ và rèn sức mạnh. Trước đây, cô chủ yếu tập yoga và Pilates nhưng sau đó chuyển dần sang các bài tập sức mạnh và nhận thấy cơ thể thay đổi rõ rệt.

"Dần dần, tôi bắt đầu tập sức mạnh và nâng tạ nhiều hơn, và đó là lúc tôi thấy sự khác biệt rất lớn. Tôi trở nên khỏe hơn, săn chắc hơn và cơ thể thay đổi về thành phần một cách rõ rệt", cô nói.

Bà mẹ ba con ưu tiên những động tác cơ bản như squat, deadlift, hinge, push và pull, đồng thời chú trọng kỹ thuật trước khi tăng mức tạ. "Ưu tiên kỹ thuật là điều thiết yếu đối với tôi. Chỉ sau đó tôi mới tăng mức tạ", cô từng viết trên Instagram hồi tháng 9/2024.

Thêm HIIT để rèn tim mạch

Bên cạnh tập tạ, Ivanka thực hiện thêm một vài buổi HIIT khoảng 10 phút mỗi tuần, chẳng hạn chạy nước rút.

"Tôi cũng tập thêm một vài buổi HIIT ngắn, khoảng 10 phút, mỗi tuần, chẳng hạn chạy nước rút, để duy trì thể lực tim mạch ở trạng thái tốt và linh hoạt", Ivanka tiết lộ.

Duy trì lối sống năng động ngay cả khi đi nghỉ

Với Ivanka, vận động không chỉ diễn ra trong phòng tập. Trong những chuyến du lịch, cô thường tham gia các hoạt động thể chất cùng gia đình như bơi lội, đi bộ đường dài, chơi golf, bắn cung và câu cá. Cô và gia đình cũng yêu thích jiu-jitsu, một môn võ thuật thiên về tự vệ.

Ưu tiên protein, mỗi bữa 30-50 g

Chế độ ăn của Ivanka thay đổi đáng kể sau khi kết hôn và sinh con gái Arabella năm 2011. Trước đó, cô từng thừa nhận không chú trọng ăn uống lành mạnh, thường ăn carbohydrate tới ba lần mỗi ngày, chủ yếu là pasta hoặc pizza.

Sau khi làm mẹ, Ivanka bắt đầu chú trọng hơn đến thực phẩm lành mạnh và protein. Tháng 10/2024, cô tiết lộ mình tiêu thụ 30-50 g protein trong mỗi bữa ăn.

"Dần dần, tôi thực sự bắt đầu thích, thậm chí thèm những lựa chọn lành mạnh hơn. Giờ đây, ăn uống lành mạnh đã trở thành điều bình thường đối với tôi, đặc biệt là vào bữa sáng và bữa trưa", cô nói.

Bổ sung magie, chú trọng giấc ngủ

Trước khi đi ngủ, Ivanka cho biết cô thường bổ sung magie để hỗ trợ giấc ngủ.

Magie không trực tiếp giúp giảm mỡ hay tạo cơ, nhưng có vai trò trong chức năng cơ bắp, thần kinh và quá trình chuyển hóa năng lượng. Với người thường xuyên tập tạ và HIIT, đảm bảo đủ magie có thể hỗ trợ cơ thể phục hồi sau vận động, đồng thời góp phần duy trì giấc ngủ và thể trạng ổn định.