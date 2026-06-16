Ái nữ gia tộc Sơn Kim xách loạt túi hơn 3 tỷ đồng dạo phố Italy

Ruby Nguyễn đang có chuyến du lịch Italy và trải nghiệm mùa hè tại châu Âu. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ loạt ảnh xuống phố với trang phục thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng.

Trong ảnh, người đẹp diện đầm hoa tông hồng với chi tiết thắt nơ mang cảm hứng mùa hè. Cô phối cùng mẫu Jewel Efflorescence Mini Bag bằng da và mây đan của Roger Vivier. Ảnh: Instagram Ruby Nguyễn

Thiết kế nổi bật với khóa pha lê, tay cầm đính đá và dây đeo kim loại ẩn bên trong. Theo công bố từ thương hiệu, chiếc túi có giá 6.335 USD (khoảng 166 triệu đồng). Ảnh: Roger Vivier

Tuy nhiên, món phụ kiện gây chú ý hơn cả là chiếc Hermès Mini Kelly da cá sấu Porosus màu đen được Ruby Nguyễn kết hợp cùng sơ mi trắng và quần jeans. Sự tương phản giữa set đồ tối giản và chiếc túi có giá ngang một căn hộ khiến nhiều người chú ý. Ảnh: Instagram Ruby Nguyễn

Theo Vogue, Mini Kelly là một trong những mẫu túi được săn đón nhất của Hermès bởi số lượng sản xuất hạn chế và danh sách chờ kéo dài nhiều năm. Phiên bản chế tác từ da cá sấu Porosus càng hiếm hơn khi nguồn nguyên liệu khan hiếm, đòi hỏi quy trình thuộc da và hoàn thiện thủ công kéo dài từ 3-4 năm.

Hiện mẫu túi này không còn xuất hiện trên website chính thức của Hermès. Trên thị trường thứ cấp, nền tảng hàng hiệu cao cấp Maison Renaissance niêm yết phiên bản tương tự với giá khoảng 95.000 euro (gần 2,9 tỷ đồng). Ảnh: Maison Renaissance

Trong một lần xuống phố, Ruby Nguyễn lựa chọn phong cách năng động với trang phục đính đá lấp lánh. Cô hoàn thiện diện mạo bằng mẫu túi Minaudière của Judith Leiber màu xanh da trời. Ảnh: Instagram Ruby Nguyễn

Thiết kế có phom dáng bo tròn đặc trưng, được phủ pha lê trên toàn bộ bề mặt và điểm xuyết các chi tiết kim loại mạ bạc. Theo giới thiệu từ thương hiệu, chiếc túi có sức chứa vừa đủ cho những vật dụng thiết yếu như điện thoại thông minh.

Mẫu phụ kiện này hiện được niêm yết với giá 3.195 USD (khoảng 84 triệu đồng). Ảnh: Judith Leiber

Trong buổi trà chiều cùng bạn bè, Ruby Nguyễn lựa chọn phong cách tối giản với nguyên cây đen. Điểm nhấn của tổng thể nằm ở chiếc Chanel Mini Rectangular Camellia Flap Bag bằng da cừu màu đen. Ảnh: Instagram Ruby Nguyễn

Thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2016 của Chanel, nổi bật với chi tiết hoa trà 3D - biểu tượng gắn liền với di sản của nhà mốt Pháp. Mẫu túi kết hợp kỹ thuật chần da đặc trưng, khóa xoay CC cùng dây đeo xích đan da, tạo nên vẻ thanh lịch nhưng vẫn mang dấu ấn nhận diện của thương hiệu.

Theo thị trường hàng hiệu, chiếc túi hiện có giá khoảng 5.500 USD (hơn 140 triệu đồng). Ảnh: Madison Avenue Couture

Dù lựa chọn phong cách khá đa dạng, từ đầm hoa nữ tính đến sơ mi trắng, quần jeans năng động, điểm chung trong các bộ trang phục của cô là những món phụ kiện thuộc nhóm xa xỉ bậc nhất thế giới. Ảnh: Instagram Ruby Nguyễn

Ruby Nguyễn tên thật Nguyễn Hoàng Khánh Linh, sinh năm 2000, là cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn - người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim. Cô lấy bằng cử nhân Đại học Boston (Mỹ) tháng 5/2023, rồi tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học George Washington (Mỹ) sau đó hai năm.

Chồng Ruby Nguyễn là Phan Hoàng, sinh năm 1996, con trai út của doanh nhân Phan Quang Chất, tức em trai thiếu gia Phan Thành. Anh tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ, hiện tham gia điều hành các công ty của gia đình. Cặp rich kid tổ chức lễ ăn hỏi tại TP HCM hôm 15/10/2025, sau đó cử hành hôn lễ ngày 29/11 cùng năm. Ảnh: Instagram Ruby Nguyễn