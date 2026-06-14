Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO

Điều thú vị là Kylie Jenner và Timothée Chalamet gần như không bao giờ mặc đồ đôi theo kiểu truyền thống, nhưng lại luôn tạo cảm giác đồng điệu đến bất ngờ.

Không cần thảm đỏ, không cần sự kiện thời trang, Kylie Jenner và Timothée Chalamet vẫn khiến dân tình bàn tán chỉ với những bức ảnh đi xem NBA (viết tắt của National Basketball Association) - giải bóng rổ nhà nghề Bắc Mỹ - giải đấu chuyên nghiệp lâu đời và danh giá nhất hành tinh.

Trong khi nhiều cặp đôi nổi tiếng chọn cách diện trang phục tông xuyệt tông hoặc "copy - paste" rõ rệt, Kylie và Timothée lại theo đuổi công thức "mặc khác nhau nhưng vẫn thuộc về cùng một câu chuyện". Họ giữ nguyên cá tính thời trang riêng mà vẫn có những điểm kết nối tinh tế về màu sắc, tinh thần thể thao và năng lượng trẻ trung.

Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp - 1

Phong cách "thời trang cặp đôi" của Kylie và Timothée rất được yêu thích.

Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp - 2

Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp - 3

Không cần áo đôi, Kylie và Timothée vẫn khiến ai nhìn cũng biết họ là một cặp.

Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp - 4

Điều hấp dẫn nhất ở phong cách của cặp đôi này là sự tự nhiên. Họ không cố tạo ra những màn diện đồ đôi quá phô trương. Thay vào đó, cả hai chọn những điểm kết nối nhỏ như mặc cùng thương hiệu để có vibe tương đồng, cùng chất liệu, hoặc cùng tinh thần để làm rõ nét sự đồng điệu mà không chút gượng ép.

Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp - 5

Kylie Jenner và Timothée Chalamet chính là ví dụ hoàn hảo cho việc mặc khác nhau nhưng vẫn thuộc về cùng một câu chuyện.

Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp - 6

Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp - 7

Có lẽ đó cũng là lý do mỗi lần xuất hiện trên khán đài NBA, họ lại trở thành một trong những cặp đôi được săn ảnh nhiều nhất thế giới.

Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp - 8

Mỗi lần xuất hiện, Kylie và Timothée lại cho Gen Z thêm một công thức mặc đẹp.

Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp - 9

Giữa tiếng reo hò trên khán đài, Kylie và Timothée vẫn là tâm điểm thời trang.

Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp - 10

Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp - 11

Người ta đi xem bóng rổ, Kylie và Timothée đi phát “kẹo ngọt” kiêm mặc đẹp.

Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp - 12

Kylie Jenner diện đầm hở bạo dự Quả cầu vàng với Timothée Chalamet
Kylie Jenner diện đầm hở bạo dự Quả cầu vàng với Timothée Chalamet

Mỹ - Hot mom triệu phú Kylie Jenner thu hút sự chú ý với phong cách gợi cảm khi tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng cùng bạn trai, tài tử Timothée...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mai Lâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/06/2026 13:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN