Cặp đôi Kylie Jenner - Timothée Chalamet đi xem bóng rổ cũng phải mặc đẹp

Không cần thảm đỏ, không cần sự kiện thời trang, Kylie Jenner và Timothée Chalamet vẫn khiến dân tình bàn tán chỉ với những bức ảnh đi xem NBA (viết tắt của National Basketball Association) - giải bóng rổ nhà nghề Bắc Mỹ - giải đấu chuyên nghiệp lâu đời và danh giá nhất hành tinh.

Trong khi nhiều cặp đôi nổi tiếng chọn cách diện trang phục tông xuyệt tông hoặc "copy - paste" rõ rệt, Kylie và Timothée lại theo đuổi công thức "mặc khác nhau nhưng vẫn thuộc về cùng một câu chuyện". Họ giữ nguyên cá tính thời trang riêng mà vẫn có những điểm kết nối tinh tế về màu sắc, tinh thần thể thao và năng lượng trẻ trung.

Phong cách "thời trang cặp đôi" của Kylie và Timothée rất được yêu thích.

Không cần áo đôi, Kylie và Timothée vẫn khiến ai nhìn cũng biết họ là một cặp.

Điều hấp dẫn nhất ở phong cách của cặp đôi này là sự tự nhiên. Họ không cố tạo ra những màn diện đồ đôi quá phô trương. Thay vào đó, cả hai chọn những điểm kết nối nhỏ như mặc cùng thương hiệu để có vibe tương đồng, cùng chất liệu, hoặc cùng tinh thần để làm rõ nét sự đồng điệu mà không chút gượng ép.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet chính là ví dụ hoàn hảo cho việc mặc khác nhau nhưng vẫn thuộc về cùng một câu chuyện.

Có lẽ đó cũng là lý do mỗi lần xuất hiện trên khán đài NBA, họ lại trở thành một trong những cặp đôi được săn ảnh nhiều nhất thế giới.

Mỗi lần xuất hiện, Kylie và Timothée lại cho Gen Z thêm một công thức mặc đẹp.

Giữa tiếng reo hò trên khán đài, Kylie và Timothée vẫn là tâm điểm thời trang.

Người ta đi xem bóng rổ, Kylie và Timothée đi phát “kẹo ngọt” kiêm mặc đẹp.