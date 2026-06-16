Sắc vóc MC 'Nóng cùng FIFA World Cup 2026' từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Hoàng Bảo Châu đảm nhận vai trò MC trong chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" trên VTV.

Chương trình gây chú ý với màn xuất hiện của 48 cô gái, chàng trai đại diện cho các đội tuyển quốc gia. Nhan sắc Bảo Châu trên sóng truyền hình cũng trở thành chủ đề bàn luận của dân mạng.

Nguyễn Hoàng Bảo Châu sinh năm 2000, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Tháng 3/2019, Bảo Châu xuất hiện trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò MC của chương trình Bản tin Thể thao. Thời điểm đó, cô được xem là một trong những MC thể thao trẻ tuổi nhất của VTV.

Bảo Châu từng theo học tại trường THPT Trần Phú - trường THPT công lập hệ không chuyên nổi tiếng của Hà Nội. Không chỉ duy trì thành tích học sinh giỏi suốt 12 năm liền, Bảo Châu còn là Quán quân cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" ở trường.

Ít ai biết, Bảo Châu từng vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và giành danh hiệu Người đẹp biển. Người đẹp cao 1m73, số đo hình thể 85-60-93 cm cùng vẻ đẹp khỏe khoắn, quyến rũ.

Tại cuộc thi, cô cũng là một trong những thí sinh nhận được nhiều bình chọn từ khán giả nhất cuộc thi, thậm chí vượt qua nhiều gương mặt góp mặt trong top 3 bình chọn chung cuộc.

Sau nhiều năm gắn bó với Ban Thể thao, Bảo Châu trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình thể thao như "Nhịp đập thể thao", "Bước nhảy mùa xuân"...

Cô cũng đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn như V-League, SEA Games, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup và nhiều giải đấu trong nước, quốc tế khác.

Trên mạng xã hội, nữ MC xinh đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham gia các hoạt động thể thao và trải nghiệm nhiều bộ môn khác nhau như pickleball.

Nếu trên sóng truyền hình, Bảo Châu thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và chuyên nghiệp thì ngoài đời, cô theo đuổi phong cách trẻ trung, hiện đại và nữ tính.

Bảo Châu từng tâm sự mong muốn phát triển các thế mạnh của bản thân để phục vụ tốt cho công việc biên tập viên thể thao. Cô trân trọng mọi cơ hội đến với mình và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.