Lọ Lem diện set đồ gần 200 triệu đồng mừng em gái tốt nghiệp

Trong loạt ảnh được chia sẻ trên Facebook, Lọ Lem diện áo lệch vai và chân váy lụa tông trắng thuộc local brand Việt, có giá bán hơn 600 nghìn đồng. Trang phục giản dị nhưng không kém phần thanh lịch, tôn nét nữ tính của ái nữ nhà Quyền Linh.

Lọ Lem nhận được hơn 400 bình luận khen ngợi phong cách từ khán giả. 'Lọ Lem mặc đồ thanh lịch quá', 'Gu ăn mặc của Lem nhìn công sở mà vẫn dịu dàng quá', 'Tôi thấy cô ấy mặc set đồ nào cũng đẹp'..., một số người nhận xét.

Điểm nhấn nổi bật trong set đồ của Lọ Lem là chiếc túi Chanel Medium Classic Handbag - một trong những thiết kế biểu tượng của nhà mốt Pháp.

Theo công bố của hãng, mẫu túi có giá khoảng 180 triệu đồng. Thiết kế được Vogue đánh giá cao nhờ kiểu dáng kinh điển, ít chịu ảnh hưởng của xu hướng và có giá trị gia tăng từ khi ra mắt năm 1955 đến nay.

Để hoàn thiện vẻ ngoài, Lọ Lem phối hai mẫu hoa tai của Dior mang phong cách nữ tính.

Cô chọn mẫu Dior Tribales Earrings đính ngọc trai resin và pha lê trắng trên nền kim loại ánh vàng, giá bán khoảng 17 triệu đồng theo công bố của hãng.

Thời gian qua, Lọ Lem nhiều lần gây chú ý bởi gu ăn mặc trưởng thành. Khi dự một sự kiện gần đây, cô chọn váy lụa phối voan bất đối xứng khoe vai thon và chiều cao nổi trội 1m71. Người đẹp phối cùng túi Lady D-Joy Micro Bag của Dior bằng da lambskin màu xanh nhạt, làm điểm nhấn.

Thiết kế thuộc dòng Lady Dior với họa tiết Cannage đặc trưng và các charm ánh vàng. Theo website hãng, sản phẩm được bán với giá khoảng 105 triệu đồng.

Trong một buổi đi ăn tối cùng bạn bè và người thân, Lọ Lem tiếp tục lựa chọn mẫu Chanel Mini Rectangular Flap with Top Handle màu hồng bằng da lambskin.

Cô phối thiết kế cùng đầm ôm dáng đồng màu, tạo tổng thể nữ tính và trẻ trung.

Theo công bố của hãng, mẫu túi có giá khoảng 185 triệu đồng.

Người đẹp còn kết hợp cùng đôi Dioriviera Brush & Bloom Earrings chế tác từ kim loại mạ vàng, ngọc trai nước ngọt và ngọc trai resin trắng, có giá khoảng 15,5 triệu đồng.

Ở tuổi 20, Lọ Lem sớm định hình phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch. Gu ăn mặc cùng hình ảnh chỉn chu giúp con gái MC Quyền Linh nhiều lần nhận lời khen từ công chúng mỗi khi xuất hiện.

Lọ Lem tên thật Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái đầu của nghệ sĩ Quyền Linh với doanh nhân Dạ Thảo. Cô nhập học chương trình Cử nhân Kinh doanh tại Đại học RMIT từ tháng 10/2024. Mẹ người đẹp cho biết đây là lĩnh vực con gái yêu thích ngày nhỏ và định hướng theo đuổi từ cấp ba.

Hồi tháng 5/2024, Lọ Lem nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London (UAL), một trong những đại học hàng đầu thế giới về nghệ thuật và thiết kế, nhưng đã chọn học ở Việt Nam để gần gia đình.

Dù nổi tiếng với kênh TikTok gần hai triệu lượt theo dõi và tài khoản Instagram hơn 700.000 lượt theo dõi, cô chưa có ý định tham gia showbiz.