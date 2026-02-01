Thời trang sánh đôi của tiểu thư gia tộc Sơn Kim và chồng thiếu gia

Vợ chồng Ruby Nguyễn - Phan Hoàng cùng chọn sắc đỏ nổi bật tại bữa tiệc cuối tháng trước. Trong khi tiểu thư 26 tuổi phối đồ tiệp màu từ xiêm y đến phụ kiện, chồng cô cân bằng tổng thể nhờ gam đen lịch lãm.

Tới dự đám cưới "công chúa hàng hiệu" Tiên Nguyễn ở TP HCM hôm 7/12/2025, cháu nội người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim được khen duyên dáng trong mẫu đầm maxi siết eo, kết hợp túi Hermes Kelly Sellier da cá sấu khoảng 40.000 USD (hơn một tỷ đồng). Còn Phan Hoàng mặc bộ suit bảnh bao, tạo nên hình ảnh hài hòa với bạn đời.

Trên nền xanh sẫm chủ đạo, Ruby Nguyễn áp dụng mốt denim-on-denim và tạo điểm nhấn bằng túi Bulgari 4.500 USD (gần 119 triệu đồng), trong khi thiếu gia 30 tuổi diện áo polo trẻ trung và đeo đồng hồ Richard Mille xa xỉ.

Nghỉ dưỡng ở vùng biển ngập nắng, cặp rich kid ưu ái tone trắng với chất liệu linen đậm tinh thần mùa hè.

Phan Hoàng không phối đồ cầu kỳ, thường chọn trang phục trơn màu với kiểu dáng tối giản. Ruby Nguyễn cũng hướng đến hình ảnh chững chạc và tô điểm vẻ ngoài bằng trang sức từ các nhà mốt danh tiếng như Chanel, Van Cleef & Arpels, Swarovski...

Quấn quýt không rời trong bữa tiệc countdown đón năm mới 2026, đôi vợ chồng son tạo dấu ấn phong cách riêng nhưng đều lựa chọn họa tiết kẻ.

Cả hai lên đồ trẻ trung, rạng rỡ selfie cùng vợ chồng anh trai Phan Hoàng - thiếu gia Phan Thành - tại Hong Kong dịp Tết dương lịch vừa qua.

Trong lễ ăn hỏi tại TP HCM hôm 15/10/2025, cặp uyên ương Gen Z thể hiện sự gắn kết qua mẫu áo dài trắng ngà thêu thủ công.

Tại buổi lễ, Ruby cho biết cô ấn tượng với ông xã bởi anh có nhiều điểm gợi nhớ bố mình. "Người đàn ông mà em thần tượng nhất là ba. Ba luôn quan tâm chăm sóc mẹ, tạo mọi điều kiện để anh Việt và em có cuộc sống tốt nhất. Thời gian quen anh Hoàng, em thấy anh ấy có nhiều điểm giống ba", cô bày tỏ.

Về phía Phan Hoàng, khi được MC Nguyên Khang hỏi về điểm thu hút nhất của bạn đời, anh bộc bạch: "Khánh Linh nhẹ nhàng, vui vẻ, lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực về cuộc sống".

Hai rich kid nhận được nhiều lời khen khi diện áo dài đỏ sang trọng tại lễ vu quy ngày 29/11/2025.

Ruby Nguyễn tên thật Nguyễn Hoàng Khánh Linh, sinh năm 2000. Cô lấy bằng cử nhân Đại học Boston (Mỹ) tháng 5/2023, rồi tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học George Washington (Mỹ) sau đó hai năm. Trên tài khoản Instagram với hơn 84.000 lượt theo dõi, người đẹp 26 tuổi thường xuyên đăng tải hình ảnh cho thấy cuộc sống nhung lụa, đặc biệt là bộ sưu tập túi xách gồm hàng trăm thiết kế cao cấp, hiếm trùng lặp khi phối đồ.

Phan Hoàng sinh năm 1996, là con trai út doanh nhân Phan Quang Chất. Anh tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ, hiện tham gia điều hành các công ty của gia đình.