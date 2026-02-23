Tiểu thư gia tộc Sơn Kim xách túi tiền tỷ du lịch Nhật Bản

Hôm 22/2, Ruby Nguyễn đăng ảnh check-in tại Tokyo với trang phục đen trắng năng động, ấm áp. Cô diện áo len cổ lọ kết hợp quần jeans và áo khoác dáng dài Thom Browne hơn 4.500 USD (hơn 117 triệu đồng). Đắt đỏ nhất trên set đồ của người đẹp 26 tuổi là chiếc túi Hermes Kelly Sellier da đà điểu xa xỉ, phần khóa mạ vàng, được rao trên Madison Avenue Couture và 1stDibs với giá từ 39.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Ruby Nguyễn trong chuyến du lịch Nhật Bản dịp Tết Bính Ngọ.

Trên tài khoản Instagram với hơn 100.000 lượt theo dõi, Ruby Nguyễn thường xuyên chia sẻ hình ảnh cho thấy cuộc sống nhung lụa, đặc biệt là bộ sưu tập túi xách gồm hàng trăm thiết kế cao cấp, hiếm trùng lặp khi phối đồ. Trước tác phẩm Hermes Kelly lần này, cô cũng từng khoe vài chiếc Kelly Sellier và Birkin da đà điểu với kích thước lớn hơn. Bên cạnh đó, tiểu thư Gen Z còn sắm nhiều mẫu túi Hermes da cá sấu - được xem như tuyên ngôn của giới thượng lưu.

Ruby Nguyễn tên thật Nguyễn Hoàng Khánh Linh, sinh năm 2000, là cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn - người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim. Cô lấy bằng cử nhân Đại học Boston (Mỹ) tháng 5/2023, rồi tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học George Washington (Mỹ) sau đó hai năm.

Chồng Ruby Nguyễn là Phan Hoàng, sinh năm 1996, con trai út của doanh nhân Phan Quang Chất, tức em trai thiếu gia Phan Thành. Anh tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ, hiện tham gia điều hành các công ty của gia đình. Cặp rich kid tổ chức lễ ăn hỏi tại TP HCM hôm 15/10/2025, sau đó cử hành hôn lễ ngày 29/11 cùng năm.