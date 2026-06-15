Nam Anh - Nam Em mặc xuyên thấu nhận sash Miss Cosmo TP HCM

Lệ Nam (trái) và Nam Em khoe dáng trên thảm đỏ. Cặp chị em cùng diện đầm xuyên thấu 'nửa kín nửa hở' với những chi tiết đính kết lấp lánh, tôn đường cong dưới ánh đèn sân khấu.

Nam Em nói cô tham gia thi để gây dựng lại sự nghiệp, tuy nhiên cô không đặt quá nhiều kỳ vọng.

Đây là cuộc thi sắc đẹp thứ 6 cô tham gia, sau các thành tích top 40 Hoa hậu Việt Nam 2014, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, top 8 Miss Earth 2016, top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.

Nguyễn Thị Lệ Nam, thường được biết đến với tên Nam Anh, chị gái sinh đôi của Nam Em - cũng là một thí sinh dự thi.

Cô từng là quán quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, top 9 The Face Vietnam cùng năm. Cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Miss Grand Vietnam 2024.

Chủ tịch Miss Cosmo TP HCM Nguyễn Thanh Phương Đài (phải) trao sash cho top 30.

Tâm điểm của đêm tiệc là nghi thức công bố bộ vương miện và tiara chính thức của mùa giải mang tên 'The New Iconic Crown' bao gồm một vương miện và 4 tiara cho các á hậu.

Chủ tịch Phương Đài công bố vương miện cho hoa hậu, Phó Chủ tịch Huỳnh Tiên (thứ hai từ trái qua) và hoa hậu Kim Ngọc (thứ hai từ phải qua) lần lượt giới thiệu tiara cho á hậu 1 và á hậu 2. Trong khi đó, Nam Em và Lệ Nam giới thiệu hai tiara còn lại, với tư cách là hai thí sinh chiến thắng các hạng mục bình chọn 'Best Profile Picture' và 'Best Iconic Face'.

Theo ban tổ chức, chiếc vương miện hoa hậu được lấy cảm hứng từ quỹ đạo của những vì sao trong vũ trụ. Ở vị trí trung tâm là biểu tượng logo Miss Cosmo TP HCM. Ngôi sao trên đỉnh vương miện đại diện cho trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần dẫn đầu của người kế nhiệm danh hiệu cao quý.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, bó hoa đăng quang 'Cosmo Iris - The Eternal Ray (Hào Quang Vĩnh Cửu)' cũng lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng. Được lấy cảm hứng từ loài hoa Diên Vĩ (Iris) và sắc xanh Cosmo Blue đặc trưng, 'Cosmo Iris' mang thông điệp về vẻ đẹp vĩnh cửu.

Chung kết Miss Cosmo TP HCM dự kiến diễn ra tối 19/6 tại TP HCM.

Ca sĩ Cao Thái Sơn là một trong những khách mời của chương trình.

Ca sĩ Cindy Thái Tài diện đầm dạ hội xanh theo màu sắc đặc trưng cuộc thi.

Huỳnh Tiên đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Miss Cosmo TP HCM. Trước đó, cô thi Miss Cosmo Vietnam 2025, rồi lấn sân ca hát. Cô hiện là doanh nhân, hoạt động đa lĩnh vực.