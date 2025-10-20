Em dâu thiếu gia Phan Thành 'mỗi ngày một túi xa xỉ'

Tối 19/10, doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Thị Sơn - người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim - cho biết cháu nội Ruby Nguyễn tổ chức lễ ăn hỏi hôm 15/10 tại TP HCM. Chú rể là Phan Hoàng - con trai út của doanh nhân Phan Quang Chất, cũng là em trai thiếu gia Phan Thành. Hôn lễ của hai rich kid dự kiến diễn ra cuối năm nay.

Ruby Nguyễn tên thật Nguyễn Hoàng Khánh Linh, sinh năm 2000. Cô lấy bằng cử nhân Đại học Boston (Mỹ) tháng 5/2023, rồi tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học George Washington (Mỹ) sau đó hai năm.

Trên tài khoản Instagram với hơn 84.000 lượt theo dõi, nhan sắc Gen Z thường xuyên đăng tải hình ảnh cho thấy cuộc sống nhung lụa, đặc biệt là bộ sưu tập túi xách gồm hàng trăm sản phẩm cao cấp.

Năm 2017, lúc còn ở tuổi teen, Ruby Nguyễn lần đầu khoe thiết kế Hermes Birkin - tuyên ngôn của giới thượng lưu, có giá từ 25.000 USD (hơn 650 triệu đồng) cho chất liệu da trơn.

Birkin da đà điểu được yết từ 32.500 USD (hơn 850 triệu đồng) trên Madison Avenue Couture.

Bên cạnh đó, người đẹp 25 tuổi còn chuộng dòng Hermes Kelly Sellier thanh lịch, có giá từ 24.000 USD (hơn 630 triệu đồng) mỗi chiếc.

Ruby Nguyễn còn có phiên bản da cá sấu khoảng 45.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng).

Từ 28.500 USD (hơn 750 triệu đồng) là giá của Hermes Kelly Sellier da đà điểu.

Cháu nội "nữ tướng" Nguyễn Thị Sơn không bỏ qua thiết kế Fendi Peekaboo da cá sấu bạch tạng khoảng 40.000 USD (hơn một tỷ đồng).

Louis Vuitton Capucines da cá sấu cỡ mini được niêm yết khoảng 22.000 USD (580 triệu đồng) cũng có mặt trong bộ sưu tập của Ruby Nguyễn.

Người đẹp còn sử dụng mẫu túi hộp Louis Vuitton Petite Malle có giá 6.400 USD (hơn 168 triệu đồng).

Lady Dior da cá sấu khoảng 10.000 USD (hơn 263 triệu đồng) được phối cùng trang phục kẻ ô nữ tính.

Nàng rich kid hoàn thiện set đồ monochrome bằng túi Celine Teen Triomphe da thằn lằn 8.900 USD (hơn 234 triệu đồng).

Ruby Nguyễn còn có hàng loạt túi Chanel đủ màu và kích cỡ, mỗi chiếc có giá hơn 200 triệu đồng.