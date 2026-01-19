Vẻ đài các của tiểu thư gia tộc Sơn Kim khi thành thiếu phu nhân

Ruby Khánh Linh là cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim. Cô làm đám cưới với thiếu gia Phan Hoàng, con trai thứ hai của doanh nhân Phan Quang Chất, hồi tháng 11/2025. Từ khi trở thành thiếu phu nhân nhà đại gia bất động sản, cô thường xuất hiện với phong cách thanh lịch, tôn vẻ đài các.

Trong một lần sự kiện gần đây, Ruby Khánh Linh diện váy đen với các khoảng hở vừa phải, phối cùng túi đính hoa trà cùng tông của Chanel. Cô còn tô điểm phong cách bằng phụ kiện đến từ các nhà mốt xa xỉ, dành cho giới nhà giàu như: đồng hồ nạm kim cương của Patek Philippe, lắc tay Van Cleef & Arpels, nhẫn ngón trỏ của Cartier... bên cạnh nhẫn cưới đính kim cương.

Ái nữ tập đoàn Sơn Kim để tóc búi cao tôn vẻ đài các cùng kiểu make-up tone hồng ngọt ngào.

Khi đăng ảnh trên Instagram, Ruby Khánh Linh được nhiều người khen "thần thái ngút ngàn" trong thiết kế của một local brand.

Ở một sự kiện khác hồi cuối năm, Ruby Khánh Linh cũng chọn váy xòe dáng dài tôn nét thanh lịch, phối túi Dior và giày Mach & Mach cùng tông trang phục.

Cô hoàn thiện vẻ sang trọng, thanh lịch bằng bộ trang sức kim cương từng diện trong đám cưới.

Khi cùng chồng tham dự đám cưới của "công chúa hàng hiệu" Tiên Nguyễn hồi tháng 12/2025, Ruby Khánh Linh cũng chọn trang phục gợi cảm vừa phải, dùng phụ kiện xa xỉ làm điểm nhấn.

Túi Hermes Kelly Sellier da cá sấu trị giá hơn một tỷ đồng là điểm nhấn do set đồ tối màu.

Ở đời thường, Ruby Khánh Linh cũng rất chỉn chu phong cách. Trong chuyến du lịch Macau gần đây cùng ông xã, cô dạo phố với túi Hermès Lindy với khăn quàng cổ cùng thương hiệu và đồng hồ Patek Philippe.