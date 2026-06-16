Thời điểm ăn dưa hấu tốt nhất giúp kiểm soát cân nặng và làm đẹp da

1. Thời điểm ăn dưa hấu tốt nhất

Thời điểm ăn dưa hấu ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hấp thu dinh dưỡng và cảm giác tiêu hóa. Một số thời điểm tốt nên ăn dưa hấu:

Giữa buổi sáng hoặc giữa buổi chiều: Khoảng thời gian giữa hai bữa chính được xem là thời điểm phù hợp để ăn dưa hấu. Đây là lúc cơ thể cần bổ sung nước và năng lượng nhẹ mà không gây áp lực lớn cho hệ tiêu hóa. Ăn dưa hấu vào thời điểm này có tác dụng:

Bổ sung nước cho cơ thể, đặc biệt trong thời tiết nóng.

Cung cấp năng lượng nhanh nhờ lượng đường tự nhiên.

Hỗ trợ giảm cảm giác thèm đồ ngọt hoặc đồ ăn chế biến sẵn.

Bổ sung vitamin và chất chống oxy hóa cho cơ thể.

Ngoài ra, lycopene và vitamin C trong dưa hấu góp phần bảo vệ tế bào da trước tác động của ánh nắng và môi trường ô nhiễm.

Tuy nhiên, không nên xem dưa hấu như "liệu pháp thải độc" hay "mỹ phẩm tự nhiên", bởi hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy thực phẩm này có khả năng đào thải độc tố đặc hiệu.

Ăn trước bữa ăn với lượng vừa phải: Một lượng nhỏ dưa hấu trước bữa ăn có thể giúp tăng cảm giác no nhờ hàm lượng nước cao. Điều này có thể hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn ở một số người đang giảm cân. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc tổng chế độ ăn, mức vận động và nhu cầu năng lượng cá nhân. Không nên ăn quá nhiều ngay trước bữa chính vì có thể gây đầy bụng hoặc làm mất cân bằng khẩu phần dinh dưỡng.

Có nên ăn dưa hấu buổi tối?: Dưa hấu không phải thực phẩm "cấm kỵ" vào buổi tối. Tuy nhiên, ăn quá nhiều gần giờ ngủ có thể gây bất tiện hoặc khó chịu ở một số người, điều này là do dưa hấu chứa nhiều nước, có thể làm tăng nhu cầu đi tiểu ban đêm. Bên cạnh đó, ăn lượng lớn trái cây ngọt sát giờ ngủ dễ gây đầy bụng ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Người mắc đái tháo đường hoặc kiểm soát đường huyết nên chú ý lượng ăn vào buổi tối. Vì vậy, nếu muốn ăn dưa hấu vào buổi tối, nên dùng với lượng vừa phải và tránh ăn quá muộn trước giờ ngủ.

Ăn vài miếng dưa hấu trước bữa trưa là cách tạo cảm giác no giả.

2. Những lưu ý khi ăn dưa hấu

Không nên ăn quá nhiều một lúc: Dù là trái cây lành mạnh, dưa hấu vẫn chứa đường tự nhiên. Ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết tạm thời hoặc khó chịu tiêu hóa ở một số người.

Ưu tiên ăn dưa tươi: Dưa hấu sau khi cắt nên được bảo quản lạnh đúng cách và sử dụng sớm để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn; không nên để dưa ở nhiệt độ phòng quá lâu, đặc biệt trong thời tiết nóng.

Người cần thận trọng: Một số đối tượng nên chú ý lượng dưa hấu tiêu thụ như người mắc đái tháo đường, người suy thận cần kiểm soát kali, người có hội chứng ruột kích thích hoặc dễ đầy hơi. Đối với người có bệnh lý nền, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh khẩu phần phù hợp.