Ronaldo và dàn cầu thủ dát hàng hiệu nhập cuộc World Cup

Trước giờ lên đường sang World Cup 2026, tuyển Đức mang đến một diện mạo đồng nhất với bảng màu xanh navy, be và trắng. Không cần logo xa xỉ hay phụ kiện đắt đỏ, các cầu thủ vẫn tạo dấu ấn bằng phong cách tối giản, dễ ứng dụng, gợi nhớ xu hướng "dad style" từng được tuyển Anh lăng xê tại Euro 2024.

Các tuyển thủ Áo xuất hiện tại sân bay với trang phục đồng bộ mang tông xanh - trắng chủ đạo, kết hợp giữa phong cách thể thao năng động và vẻ chỉn chu đặc trưng của một đội tuyển quốc gia. Bên cạnh áo khoác gió, quần shorts và kính mát, nhiều cầu thủ còn gây chú ý với những chiếc túi du lịch họa tiết monogram cao cấp được cho là của thương hiệu Goyard. Hình ảnh này cho thấy sân bay đang trở thành "sàn diễn thời trang" mới của World Cup 2026, nơi các đội tuyển cạnh tranh phong cách trước cả khi bước ra sân cỏ.

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm của World Cup 2026 khi xuất hiện tại sân bay quốc tế Palm Beach (bang Florida) trước thềm kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Ronaldo chọn vest tối giản, phối cùng túi du lịch Gucci mang dải sọc đỏ - xanh đặc trưng của thương hiệu Italy. Siêu sao người Bồ Đào Nha chọn khác biệt giữa xu hướng chuộng Hermès hay Louis Vuitton của nhiều đồng nghiệp. Chiếc túi cũng gợi nhớ câu chuyện tình yêu của cầu thủ và Georgina Rodríguez. Cả hai gặp nhau lần đầu tại cửa hàng Gucci nhiều năm trước.

Neymar thu hút sự chú ý với phong cách rực rỡ quen thuộc, kết hợp túi du lịch Louis Vuitton Keepall Bandoulière màu vàng trị giá hơn 10.000 USD. Ngôi sao Brazil tạo điểm nhấn với vali LV Horizon 55 phối chi tiết màu xanh dương. Sự kết hợp giữa hai gam màu vàng - xanh gợi liên tưởng đến màu sắc quốc kỳ Brazil.

Kylian Mbappé của tuyển Pháp khẳng định mối gắn kết với Dior khi xuất hiện cùng mẫu túi Dior Book Tote thuộc dòng Dioriviera mới nhất. Thiết kế nổi bật với họa tiết sọc và logo thêu đặc trưng, đi kèm dây đeo đa năng giúp có thể xách tay, đeo vai hoặc đeo chéo.

David Alaba xuất hiện cùng chiếc túi du lịch Hermès HAC Birkin 50 màu đen trong ngày tuyển Áo lên đường dự World Cup 2026. Thiết kế cỡ lớn với nhiều ngăn phụ bên ngoài thuộc dòng HAC Birkin Multi-Pocket, một trong những phiên bản được giới sưu tầm ưa chuộng nhờ tính ứng dụng cao và số lượng hạn chế. Mẫu túi này hiện được định giá hơn 70.000 USD trên thị trường hàng xa xỉ.

Jonas Urbig lựa chọn phong cách đơn giản khi xuất hiện cùng áo thun trơn, kính mát và bộ đôi phụ kiện quen thuộc của giới cầu thủ gồm túi du lịch Louis Vuitton Keepall và vali xách tay Rimowa. Dù không sử dụng những món đồ quá nổi bật, thủ môn 22 tuổi của tuyển Đức vẫn thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài điển trai.

Ezri Konsa của tuyển Anh xuất hiện tại sân bay cùng đội tuyển Anh trong bộ đồ thể thao màu xanh nhạt và chiếc túi Louis Vuitton Speedy P9 màu đỏ. Mẫu túi thuộc dòng thời trang nam do Pharrell Williams phát triển, giữ nguyên kiểu dáng Speedy đặc trưng của Louis Vuitton nhưng được điều chỉnh về màu sắc và công năng để phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển hiện đại.

Lamine Yamal xuất hiện cùng đội tuyển Tây Ban Nha trong bộ trang phục do Loewe thiết kế, thương hiệu hiện là đối tác thời trang chính thức của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha. Tiền đạo 18 tuổi mang theo mẫu túi mới của Loewe và một chiếc túi Chanel cỡ lớn, kết hợp cùng tai nghe tông trắng - hồng. Sự xuất hiện của Yamal cho thấy xu hướng kết hợp giữa trang phục thể thao và các phụ kiện thời trang cao cấp đang ngày càng phổ biến trong giới cầu thủ.