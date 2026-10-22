TQ: Nữ TikToker thâm nhập đường dây tội phạm, vạch trần hành vi mua bán video "nóng" trẻ em

Một nữ TikToker Trung Quốc gây chú ý khi tiết lộ đã bí mật thâm nhập nhiều nhóm kín trên mạng, phát hiện hoạt động mua bán video trẻ em bị xâm hại tình dục. Đáng phẫn nộ, theo lời tố cáo của cô, một số người bị nghi tham gia đường dây lại chính là cha ruột hoặc người thân của các nạn nhân. Nữ TikToker cho biết đã thu thập bằng chứng và đến cơ quan chức năng trình báo.

Nữ TikToker bí mật thâm nhập đường dây "nóng"

Theo trang Mirrormedia, nữ TikToker tên "Đậu Đậu Tương" mới đây công khai quá trình bí mật theo dõi nhiều nhóm kín trên các ứng dụng nhắn tin mã hóa, nơi bị nghi sử dụng để phát tán và mua bán nội dung xâm hại tình dục trẻ em.

Theo lời kể của Đậu Đậu Tương, các nhóm này được tổ chức khá tinh vi, có hệ thống phân loại video, khu vực trao đổi riêng và những quy định kiểm soát thành viên.

Dân mạng bàng hoàng trước hành vi mua bán này.

Đáng chú ý, những video ghi lại cảnh trẻ em bị xâm hại được rao bán công khai trong các nhóm với mức giá khác nhau. Người xem có thể trả khoảng 10 nhân dân tệ (gần 37.000 đồng) cho một video hoặc 180 nhân dân tệ (khoảng 660.000 đồng) để mua quyền truy cập theo tháng.

Nữ TikToker cho rằng hoạt động này có dấu hiệu hình thành một đường dây trục lợi từ nội dung xâm hại trẻ em, với nhiều đối tượng tham gia vào quá trình sản xuất, phân phối và mua bán.

Trong quá trình tìm hiểu, Đậu Đậu Tương cho biết cô phát hiện nhiều nạn nhân là bé gái trong độ tuổi từ 3 đến 8.

Đáng lo ngại, theo những gì nữ TikToker phản ánh, một số người bị nghi thực hiện hành vi xâm hại lại có quan hệ gần gũi với nạn nhân, bao gồm cha ruột, người thân hoặc người quen.

Cô cũng đưa ra cáo buộc rằng, có những người đàn ông cố tình kết hôn, sinh con gái rồi tìm cách giành quyền nuôi con để dễ dàng kiểm soát và thực hiện hành vi xâm hại.

Theo lời tố cáo, một số đối tượng bên ngoài thể hiện hình ảnh người cha yêu thương, chăm sóc con cái nhưng lại bí mật ghi hình hành vi phạm tội, trong khi người mẹ hoàn toàn không hay biết. Những thông tin này khiến dân mạng Trung Quốc bàng hoàng, sửng sốt.

Tuy nhiên, các cáo buộc nói trên hiện vẫn cần được cơ quan chức năng điều tra, xác minh, chưa có kết luận chính thức.

Tài khoản bị hạn chế sau khi tố cáo, dân mạng phẫn nộ

Sau khi thu thập các thông tin liên quan, Đậu Đậu Tương cho biết cô đã đến cơ quan công an trình báo bằng danh tính thật, đồng thời bàn giao những tài liệu và dữ liệu thu thập được để phục vụ xác minh.

Tuy nhiên, sau khi công khai vụ việc, nữ TikToker cho biết tài khoản mạng xã hội của mình bị hạn chế đăng tải nội dung, trong khi một số video tố cáo cũng bị gỡ bỏ.

Diễn biến này khiến dân mạng tức giận, đồng thời bày tỏ lo ngại về sự an toàn của người đứng ra tố giác.

"Cha mẹ vốn phải là người che chở cho con cái, vậy mà lại có người lợi dụng chính con ruột để kiếm tiền", một người bức xúc.

Số khác chỉ trích việc những nội dung lên tiếng bảo vệ trẻ em bị hạn chế hiển thị, trong khi các hành vi vi phạm nghiêm trọng trên không gian mạng vẫn tiếp diễn. Họ cũng kêu gọi cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ những cáo buộc, xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi xâm hại trẻ em và bảo vệ người cung cấp thông tin tố giác.

Theo nội dung được nữ TikToker công bố, cơ quan chức năng đã tiếp nhận vụ việc để điều tra. Tuy nhiên, kết quả xác minh chính thức cũng như danh tính các đối tượng tình nghi liên quan vẫn chưa được công bố.