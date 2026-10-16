Trung Quốc: Nữ TikToker dàn dựng tai nạn giả, hút 100 triệu lượt xem

Một nữ TikToker khiếm thị tại Trung Quốc gây phẫn nộ khi bị phát hiện dàn dựng cảnh bản thân bị xe đạp điện tông ngã trên đường. Đoạn video thu hút hơn 100 triệu lượt xem, khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra.

Dàn dựng cảnh bị xe điện tông ngã để câu view

Theo trang Shangyou News, vào ngày 9/5 một TikToker đăng tải đoạn video ghi lại cảnh bản thân bị một người đàn ông đi xe đạp điện tông ngã trên vỉa hè tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo đó, người phụ nữ khiếm thị đang di chuyển trên phần đường lát gạch dẫn hướng dành cho người khuyết tật thì bất ngờ bị chiếc xe đạp điện va trúng.

Đáng chú ý, sau khi gây ra va chạm, người đàn ông không những không xin lỗi mà còn quay sang trách móc nạn nhân.

“Sao cô không chú ý đường đi?”, người này nói trước khi lái xe rời khỏi hiện trường.

Trong khi đó, người phụ nữ ngồi xổm trên mặt đất, loay hoay tìm chiếc gậy dò đường bị rơi sau cú va chạm.

Người phụ nữ khiếm thị được cho là dàn dựng cảnh bị xe đụng.

Hình ảnh một người khiếm thị bị đối xử bất công khiến dân mạng bức xúc. Mới đây, video bất ngờ một lần nữa trở nên viral chóng mặt, thu hút hơn 100 triệu lượt xem. Dân mạng chỉ trích hành vi của người đi xe điện, đồng thời bày tỏ sự thương cảm với nữ TikToker.

Sự thật được phơi bày sau màn bóc phốt của dân mạng

Vụ việc thậm chí thu hút sự chú ý của lực lượng cảnh sát giao thông Bắc Kinh. Cơ quan chức năng để lại bình luận dưới bài đăng, đề nghị nữ TikToker cung cấp video gốc để xác minh sự việc và truy tìm người gây tai nạn. Tuy nhiên, sau đó nữ TikToker bất ngờ xóa video.

Khi được cảnh sát liên hệ, cô giải thích rằng vụ va chạm đã xảy ra từ lâu và người điều khiển xe điện cũng đã xin lỗi mình. Lời giải thích này khiến dân mạng nghi ngờ.

Những người theo dõi phát hiện thông tin thời gian hiển thị trên điện thoại của nữ TikToker cùng một tấm áp phích quảng cáo xuất hiện trong video cho thấy sự việc có thể đã diễn ra vào ngày 1/5, không phải từ lâu như cô tuyên bố.

Những chi tiết bất thường khiến cơ quan chức năng tiếp tục xác minh tính xác thực của đoạn video. Ngày 16/5, cảnh sát Bắc Kinh công bố kết quả điều tra, xác định toàn bộ tình huống va chạm đã được dàn dựng nhằm thu hút sự chú ý trên mạng và kiếm lợi.

Hai người liên quan được xác định là người đàn ông họ Lưu (26 tuổi) và phụ nữ họ Khương (24 tuổi). Cả hai đã bị tạm giữ vì hành vi dàn dựng vụ việc.

Thông tin này lập tức khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ, đặc biệt khi đoạn video trước đó đã nhận được sự đồng cảm từ hàng triệu người.

Cộng đồng người khiếm thị lo ngại mất niềm tin sau vụ việc

Sau khi cảnh sát công bố kết quả điều tra, dân mạng bắt đầu đặt câu hỏi liệu nữ TikToker có thực sự bị khiếm thị hay chỉ giả vờ để thu hút sự thương cảm của mọi người. Thế nhưng, một nhiếp ảnh gia từng làm việc với cô xác nhận cô thực sự bị mất thị lực. Theo người này, cô bị mù vào năm 2023 do các biến chứng liên quan đến vấn đề của hệ miễn dịch.

Dù vậy, việc nữ TikToker lợi dụng tình trạng khuyết tật của bản thân để câu view khiến cộng đồng người khiếm thị lo lắng.

Wang Taifan - một influencer bị suy giảm thị lực bày tỏ bản thân rất sốc trước vụ việc. Theo Wang, hậu quả của hành động này không chỉ dừng lại ở việc những người liên quan bị xử lý mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến cách xã hội nhìn nhận người khiếm thị.

“Vụ việc sẽ không kết thúc chỉ bằng việc xử phạt cô ấy. Nó có thể làm xói mòn lòng tốt mà công chúng dành cho cộng đồng chúng tôi”, Wang chia sẻ.

Trong khi đó, Zhang Shuxun, một giáo viên khiếm thị tại trường giáo dục đặc biệt cho biết cộng đồng người khiếm thị đã dành nhiều năm nỗ lực giúp xã hội hiểu hơn về cuộc sống và những khó khăn mà họ phải đối mặt. Những vụ việc dàn dựng như trên có thể khiến các nỗ lực đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Chúng tôi đã cố gắng suốt nhiều năm để xã hội hiểu về cộng đồng người khiếm thị. Nhưng những nỗ lực ấy đã bị tác động tiêu cực bởi vụ việc này”, Zhang nói.

Một giáo viên khiếm thị khác tên Zheng Jianwei cho biết tình trạng xe đạp và xe điện lấn chiếm lối đi dành cho người khiếm thị là vấn đề thực tế mà họ thường xuyên gặp phải khi ra đường. Vì vậy, việc dựng lên một tình huống tương tự để câu view có thể khiến công chúng hoài nghi ngay cả khi những vụ va chạm thật xảy ra.

Zheng cũng chỉ ra một định kiến phổ biến rằng người khiếm thị không thể sử dụng điện thoại thông minh. Do đó, khi họ tự quay hoặc đăng tải video, một số người lập tức nghi ngờ nội dung là giả mạo.

Vụ việc tiếp tục gây tranh luận trên mạng về tính chân thực của video đang lan truyền. Một người giấu tên bày tỏ sự thất vọng: “Giờ tôi thực sự không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả trên mạng. Tôi thậm chí thấy thương chính mình vì đã từng đồng cảm với cô ấy”.