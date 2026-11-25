Mới đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, kèm thông tin cho rằng đây là Phạm Vũ Nguyệt Nga (26 tuổi), chủ cơ sở thẩm mỹ JK tại Đắk Lắk, bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng loạt bình luận bày tỏ sự bất ngờ.

Tuy nhiên, theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, người phụ nữ trong hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội là Nguyễn Thị Thùy Linh (29 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk), quản lý cơ sở thẩm mỹ JK, không phải Nga.

Nguyễn Thị Thùy Linh (29 tuổi), quản lý cơ sở thẩm mỹ JK tại Đắk Lắk, bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, Nguyễn Thị Thùy Linh cùng 4 bị can khác đã bị khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Phạm Vũ Nguyệt Nga (trú xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) chưa bị khởi tố, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ sở thẩm mỹ JK (89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do Nga làm chủ, chỉ đăng ký kinh doanh các ngành nghề phun xăm thẩm mỹ, cắt tóc và gội đầu.

Mặc dù không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh, chủ cơ sở vẫn thuê những người không có chuyên môn, không có giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia để tư vấn dịch vụ làm đẹp cho khách hàng.

Những người này đưa ra nhiều thông tin sai sự thật về phương pháp thực hiện, công dụng của máy móc, thiết bị nhằm chào mời khách hàng sử dụng các dịch vụ như cắt mí mắt, xóa sẹo, xóa nếp nhăn và nhiều kỹ thuật làm đẹp khác.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có 20 khách hàng liên quan đến các dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ JK, với tổng số tiền đã thanh toán hơn 260 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát thông báo tìm người bị hại, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.