Nữ TikToker khoe chiến tích marathon, nhưng bị tố gian lận bằng xe đạp

Trang mirrormedia đưa tin, nữ TikToker thể hình Trung Quốc Abeeeer sở hữu khoảng 530.000 người theo dõi, gây chú ý khi tuyên bố hoàn thành Berlin Marathon 2026 với thành tích 4 giờ 53 phút 46 giây, đồng thời lập kỷ lục cá nhân. Tuy nhiên, thành tích này nhanh chóng bị "bóc trần" sau khi hình ảnh cô ngồi trên xe đạp giữa đường đua được lan truyền trên mạng xã hội.

Được biết, sau khi hoàn thành cuộc đua, Abeeeer đăng bài chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân. Thế nhưng sau đó, một tài khoản chuyên kiểm chứng các thành tích thể thao ở nước ngoài sau đó tung chứng cứ cho thấy cô ngồi phía sau một chiếc xe đạp trên đường đua.

Cô có bị phát hiện gian lận khi thi chạy.

Theo dữ liệu thi đấu, thành tích của Abeeeer cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai nửa chặng đường. Trong nửa đầu, tốc độ của cô có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, khi chạy được 35 ~ 40 km, tốc độ của cô bất ngờ tăng vọt lên, hoàn thành 5 km trong thời gian 30 phút 49 giây.

Đoạn thời gian có tốc độ tăng bất thường này trùng với khu vực cô bị ghi nhận ngồi trên xe đạp, khiến thành tích của nữ TikToker bị đặt dấu hỏi.

Cô bị chụp lại cảnh được chở bằng xe đạp trong lúc thi chạy.

Trước những hình ảnh và dữ liệu được công bố, Abeeeer đăng lời xin lỗi vào rạng sáng 3/10 và thừa nhận đã ngồi trên xe đạp trong quá trình thi đấu.

Nữ TikToker cho biết thời điểm đó cơ thể không khỏe nhưng cô khẳng định đây không phải lý do để biện minh cho hành vi vi phạm. Cô cũng thừa nhận việc che giấu sự thật sau cuộc đua là không trung thực trong cuộc thi marathon.

Việc gian lận này khiến thành tích 4 giờ 53 phút 46 giây mà Abeeeer từng tự hào công bố vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Sự việc cũng đặt ra câu hỏi về tính trung thực của những thành tích được các nhà sáng tạo nội dung chia sẻ khi tham gia các giải thể thao.