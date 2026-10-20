Nữ TikToker xinh đẹp có 4 đời chồng bất ngờ công khai bạn trai mới

Nữ Tiktoker Trung Quốc Hàn An Nhiễm tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò với nam nghệ sĩ Hàn Quốc tên Toàn Hựu Quân. Đáng chú ý, dù ban đầu khẳng định chỉ là bạn bè, đàng trai sau đó lại để lại bình luận xác nhận mối quan hệ, khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

Bạn trai mới của nữ TikToker triệu fan

Theo đó, Hàn An Nhiễm sở hữu 4,3 triệu người theo dõi trên Weibo và 3,2 triệu người theo dõi trên Douyin (TikTok Trung Quốc). Thời gian gần đây, cô và bạn trai tin đồn liên tục xuất hiện cùng nhau trong các video trên mạng, đồng thời nhiều lần bị bắt gặp đi chơi chung. Những tương tác thân mật khiến dân mạng đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Ngày 15/10, Hàn An Nhiễm và bạn trai cùng xuất hiện tại một sự kiện hài độc thoại. Khi được người dẫn chương trình hỏi về mối quan hệ, nữ TikToker khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Tuy nhiên, câu trả lời của bạn trai cô lại khá mập mờ, không hoàn toàn phủ nhận chuyện hẹn hò.

2 người thường xuyên bị bắt gặp đi chơi chung.

Chỉ vài ngày sau, bạn trai cô bất ngờ để lại bình luận dưới một video liên quan, thừa nhận anh và Hàn An Nhiễm đang trong mối quan hệ tình cảm. Đáng chú ý, anh còn tự nhấn thích bình luận của mình. Động thái này nhanh chóng được dân mạng xem là lời công khai tình cảm của cặp đôi.

Sau khi thông tin hẹn hò lan truyền, danh tính và gia thế của bạn trai Hàn An Nhiễm cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Theo một số thông tin trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ từng có thời gian làm thực tập sinh tại các công ty giải trí Hàn Quốc có liên hệ với hai nhóm nhạc FTIsland và CNBLUE.

Ngoài ra, một số nguồn tin còn cho rằng Toàn Hựu Quân xuất thân trong gia đình khá giả, là con trai của một gia đình kinh doanh phòng khám da liễu nổi tiếng.

Tuy nhiên, những thông tin về quá trình đào tạo nghệ thuật và gia thế của nam nghệ sĩ hiện chưa được xác minh.

Trong khi đó, Hàn An Nhiễm vốn là một hot girl nổi tiếng với đời sống tình cảm đầy biến động. Cô đã trải qua bốn cuộc hôn nhân, và những câu chuyện tình yêu cũng như những lần tan vỡ của cô thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng.

Hàn An Nhiễm nổi tiếng với những cuộc hôn nhân đầy biến động.

Cộng đồng mạng nghi ngờ chuyện tình mới nhằm thu hút lượt xem

Thông tin Hàn An Nhiễm có bạn trai mới nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Dân mạng nhận xét đời sống tình cảm của nữ TikToker có nhiều diễn biến bất ngờ hơn cả phim truyền hình. Trong khi đó, số khác đặt câu hỏi về việc cô liên tục bước vào những mối quan hệ mới, dường như hiếm khi có khoảng thời gian độc thân.

Đáng chú ý, Hàn An Nhiễm hiện đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực livestream bán hàng. Trước khi xuất hiện tin đồn hẹn hò với Toàn Hựu Quân, cô cũng từng vướng thông tin tái hợp với chồng cũ.

Chính vì vậy, dân mạng nghi ngờ chuyện tình mới có thể là chiêu thức tạo sự chú ý nhằm tăng lượng người xem và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Dù vậy, những suy đoán này hiện chưa có bằng chứng xác thực. Việc Toàn Hựu Quân công khai thừa nhận mối quan hệ vẫn đang là chủ đề thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc.