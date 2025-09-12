Tính năng quan trọng của iPhone 17 không được Apple nhắc tới

Mặc dù sự kiện ra mắt iPhone 17 vừa qua không có nhiều bất ngờ, Apple dường như đã giấu con át chủ bài quan trọng nhất của mình. Một tính năng bảo mật đột phá có tên MIE, được phát triển trong 5 năm, đã âm thầm xuất hiện, hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chiến chống lại spyware tinh vi.

Trong khi mọi sự chú ý đổ dồn vào thiết kế của iPhone Air hay camera Center Stage mới, Apple đã lặng lẽ công bố một trong những nâng cấp quan trọng nhất lịch sử hệ điều hành của mình thông qua một báo cáo nghiên cứu, thay vì trên sân khấu chính. Tính năng này có tên là Memory Integrity Enforcement (MIE), và nó được xem là "bức tường thép" mới của iPhone.

Apple giới thiệu dòng iPhone 17 cùng tính năng bảo mật mới.

Theo đó, được tích hợp sâu vào cả phần cứng và phần mềm trên mọi mẫu iPhone 17, MIE được Apple mô tả là "bản nâng cấp quan trọng nhất về an toàn bộ nhớ trong lịch sử". Về cơ bản, MIE tạo ra một vùng an toàn trong bộ nhớ của thiết bị, nơi chỉ những đoạn mã đã được xác thực và đáng tin cậy mới được phép thực thi. Điều này khiến mọi nỗ lực của hacker nhằm tiêm mã độc để chiếm quyền kiểm soát thiết bị đều trở nên vô ích.

Tại sao MIE lại quan trọng đến vậy? Trong những năm qua, ngay cả hệ thống bảo mật trứ danh của iPhone cũng đã bị khuất phục bởi các phần mềm gián điệp tinh vi như của NSO Group. Những công cụ này nguy hiểm đến mức có thể lây nhiễm vào điện thoại của mục tiêu mà không cần họ phải nhấp vào bất kỳ liên kết nào – đôi khi chỉ cần nhận một tin nhắn là đủ.

Apple thừa nhận các cuộc tấn công này khai thác "lỗ hổng an toàn bộ nhớ", và MIE chính là giải pháp được thiết kế để bịt kín những kẽ hở đó một cách triệt để.

Bảo mật luôn là một cuộc chiến không hồi kết. Apple đã mất 5 năm để phát triển và thử nghiệm MIE, thậm chí còn sử dụng chính đội ngũ "hacker mũ trắng" của mình để tìm cách tấn công hệ thống, từ đó hoàn thiện nó.

Apple dành ra 5 năm để nghiên cứu và chống lại các tập đoàn hacker khét tiếng.

Apple rất lạc quan và tin rằng, với MIE, chi phí để thực hiện một cuộc tấn công thành công vào iPhone 17 sẽ "đắt đến mức không thể thực hiện được". Mục tiêu của họ không chỉ là vá lỗi, mà là thay đổi luật chơi, khiến các kỹ thuật tấn công hiệu quả nhất trong 25 năm qua trở nên lỗi thời. Mặc dù không có gì là an toàn 100%, nhưng có vẻ như Apple vừa tạo ra một nước đi cực kỳ đắt giá trong ván cờ bảo mật.