Tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam "out trình", bất bại tiến tới trận tranh HCV SEA Games 33

Với chuỗi trận toàn thắng trong ngày thi đấu 15/12, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã chính thức giành quyền góp mặt ở Chung kết tổng SEA Games 33. Thành tích ấn tượng này giúp các cô gái áo đỏ tiến thêm một bước rất gần tới mục tiêu cao nhất là tấm HCV.

Liên Quân Mobile nữ Việt Nam sẽ tranh HCV vào chiều mai (16/12).

Theo lịch thi đấu ngày 16/12, trận play-off tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 10h giữa Thái Lan và Lào. Đội giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ bước vào Chung kết tổng lúc 15h để đối đầu trực tiếp với đội tuyển Việt Nam. Như vậy, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn đang có lợi thế lớn khi được chờ sẵn ở trận đấu cuối cùng, đồng thời có thêm thời gian để chuẩn bị chiến thuật và tâm lý cho cuộc so tài quyết định.

Trước đó, trong ngày 15/12, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã trải qua một ngày thi đấu hoàn hảo.

Cụ thể, ở vòng bảng, các tuyển thủ nữ Việt Nam phải thi đấu liên tiếp ba trận gặp Lào, Thái Lan và Timor-Leste. Cả ba trận đấu Bo3 đều khép lại với chiến thắng 2 - 0, giúp Việt Nam giành vé vào nhánh đầu bảng.

Nổi bật như trận đấu cuối vòng bảng gặp Timor-Leste đã để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số mạng 25 - 1, chênh lệch lượng vàng hơn 15.000 và kết thúc ván đấu chỉ sau 10 phút 22 giây.

Rồi sau đó, trận play-off Bo5 nhánh đầu bảng cũng là chiến thắng "3 sao" trước Thái Lan.

Việc tiến thẳng vào Chung kết tổng không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn cho thấy sự chuẩn bị bài bản của Liên Quân Mobile nữ Việt Nam tại SEA Games 33. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Anh Tuấn, sáu tuyển thủ đã thể hiện lối chơi kỷ luật, gắn kết và hiệu quả trong từng tình huống then chốt.