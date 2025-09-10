Vén màn bí mật của công nghệ AI trên dòng iPhone 17

Apple Intelligence có lẽ là bộ tính năng AI gây tranh cãi nhất hiện nay, được kỳ vọng sẽ có một bản nâng cấp trong sự kiện tháng 9. Mặc dù Apple đã công bố dòng iPhone 17 với nhiều tính năng hấp dẫn nhưng công ty hầu như không đề cập đến bộ công cụ AI của mình.

Ảnh minh họa.

Apple Intelligence hiện chỉ có 2 tính năng mới:

- AI sẽ tự động điều chỉnh zoom selfie

- Chế độ năng lượng thích ứng, giúp tối đa hóa thời lượng pin theo thói quen sử dụng của người dùng

Việc phát triển AI của công ty vẫn chưa hoàn thiện và nhiều nhóm vẫn đang nỗ lực cải thiện chúng.

Mặc dù có một số lời đồn thổi trong giới công nghệ, Apple đã không đề cập đến Siri mới. Chúng ta đã được hứa hẹn về một Siri thông minh hơn từ WWDC (Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu) năm 2024 nhưng sau đó chúng liên tục bị trì hoãn.

Siri mới này sẽ sử dụng các mô hình AI hiện đại để hiểu rõ nội dung và ngữ cảnh bạn đang nói. Đây sẽ là một trợ lý AI đa phương thức, có thể hỗ trợ người dùng bằng lời nói, văn bản và thậm chí cả hình ảnh.

iPhone 17.

Sự kiện hôm 9/9 vừa qua chủ yếu tập trung vào thiết kế gây tranh cãi của iPhone 17 với các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được trang bị cụm camera sau lớn hơn nhiều. Apple Intelligence thỉnh thoảng được nhắc đến và công ty hứa hẹn rằng chúng sẽ cải thiện iPhone 17 Series nhưng không có gì cụ thể được đề cập.

Điều này cho thấy công ty vẫn đang chật vật để đạt được những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực AI. Apple thậm chí có thể đang chờ hoàn tất việc mua lại một công ty khởi nghiệp AI trước khi bắt đầu nói về Apple Intelligence một cách chính thức trở lại.

Các màu của iPhone Air.

Dòng iPhone 17 rất tuyệt, đặc biệt là những chiếc iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, nếu bạn đang nghĩ đến việc chuyển sang iPhone chỉ vì AI, hãy cân nhắc kỹ.

Hiện tại, trải nghiệm AI tốt hơn nhiều trên dòng Samsung Galaxy S25 và điện thoại Google Pixel 9.