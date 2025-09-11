Cộng đồng mạng rần rần "chế" ảnh hài hước "cười ra nước mắt" của iPhone 17

Thiết kế mới của dòng iPhone 17 vừa được công bố rộng rãi trên thị trường ngày 10-9 đã gây sốt trên mạng xã hội.

Ngay sau khi ra mắt, iPhone 17 series đã trở thành tâm điểm bàn luận trên khắp mạng xã hội. Với thiết kế đột phá, cụm camera nâng cấp và những tính năng thông minh mới, dòng sản phẩm này không chỉ khiến giới công nghệ phấn khích mà còn tạo nên một làn sóng bàn luận sôi nổi của người dùng trên toàn cầu.

Chủ đề về iPhone 17 series càng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết nhờ loạt ảnh chế hài hước xoay quanh thiết kế và tính năng mới.

Nhà sáng tạo nội dung test bộ bền của dòng iPhone mới. Ảnh: X

Màu sắc mới của iPhone 17 Pro Max khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh các nhân vật hoạt hình. Ảnh: X

iPhone 17 series trở thành nguồn cảm hứng hài hước trên khắp các nền tảng. Ảnh: X

Cộng đồng mạng thích thú trước sự tinh tế của Apple khi quảng cáo cho dòng sản phẩm mới tại Hàn Quốc. Ảnh: X

Bỗng trở thành ly trà sữa Thái đỏ... Ảnh: Mạng xã hội

Chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ được "chế" thành hình ảnh cục gạch. Ảnh: Mạng xã hội