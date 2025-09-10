Dân mạng chê iPhone 17 xấu, kém đột phá nhưng dự... lại "cháy hàng"

Rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), iPhone 17 series đã chính thức trình làng với 4 phiên bản: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Sự kiện được iFan khắp nơi theo dõi và phản ứng đa chiều, từ hào hứng với những chi tiết mới cho đến thất vọng vì Apple chưa mang đến đột phá rõ rệt.

Thiết kế mặt lưng của iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 series bị chê tơi tả

Chia sẻ trên mạng xã hội, anh Đức Thiện bày tỏ ấn tượng với iPhone 17 Air, chiếc máy được đánh giá là tạo điểm nhấn trong lần ra mắt này. Tuy vậy, anh không giấu sự nghi ngờ khi Apple bán thêm pin rời, như thể muốn tận thu tối đa từ cộng đồng iFan.

Với iPhone 17 Pro, anh chưa cảm thấy thỏa mãn, còn phụ kiện như ốp lưng và dây đeo lại bị chê "nhái" phong cách đeo điện thoại của nhiều người Việt.

Ở một góc nhìn khác, anh Anh Tú cho rằng, iPhone 17 không có nhiều điều mới mẻ. Theo anh, Apple tiếp tục né tránh câu chuyện AI, và những tính năng được gắn mác trí tuệ nhân tạo như tìm kiếm hay dịch theo thời gian thực vốn đã có mặt trên Android từ lâu, lại chưa hỗ trợ tiếng Việt.

"Thay vì bỏ tiền mua iPhone mới, thà tính đến chuyện đầu tư vào ống kính máy ảnh", anh viết và không ngần ngại chê thiết kế của phiên bản Pro là “quá xấu”.

Một chia sẻ của người tiêu dùng về iPhone 17 series mới trình làng.

Trong khi đó, anh Minh Sơn khen tổng thể thiết kế iPhone 17 Air khá đẹp, dù cụm camera sau chưa thực sự thuyết phục. Với phiên bản tiêu chuẩn, anh cho rằng, đây là mẫu máy “giá hời nhất” trong lần ra mắt lần này, khi bộ nhớ khởi điểm đã được nâng lên 256GB, màn hình 120Hz cùng độ sáng 3.000 nits, camera selfie cũng có cảm biến lớn gấp đôi. Mức giá khởi điểm 799 USDđược anh đánh giá hợp lý.

Ngược lại, anh Bùi An nhận định Apple vẫn chậm chạp, chưa có thay đổi nào thật sự đáng giá. Camera selfie vuông chỉ giúp tránh xoay ngang khi chụp, nhưng chất lượng ảnh chưa chắc đã tốt hơn trước. Cụm camera của bản Pro cũng bị anh chê xấu, và phần AI được giới thiệu chỉ như “thêm vào cho có”.

Anh Hà Phạm thì cho rằng, việc Apple nhấn mạnh Neural Engine ra mắt từ 8 năm trước chẳng còn nhiều giá trị trong thời điểm hiện tại, khi công nghệ AI đã tiến xa. So sánh với Galaxy AI, anh nhận định Apple tụt lại phía sau, có thể do nhân sự giỏi thì đã chuyển hết sang Google và OpenAI.

Qua đó có thể thấy, iFan không còn quá dễ dãi như trước khi đánh giá sản phẩm mới. iPhone 17 Air là điểm sáng, nhưng không đủ để che lấp sự hụt hẫng ở những phiên bản khác. Bộ nhớ khởi điểm tăng lên 256GB hay độ sáng màn hình đạt 3.000 nits vẫn được đánh giá cao, song nhiều người mong chờ một bước tiến rõ rệt hơn về trí tuệ nhân tạo, vốn đang là xu hướng công nghệ toàn cầu.

Dự lại "cháy hàng"

Song theo nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR), iPhone 17 series - đặc biệt là iPhone 17 Pro Max dự sẽ lại "cháy hàng" trong những đợt mở bán đầu tiên. Thậm chí, có những AAR đang phải "bất động" trên mặt trận truyền thông để tránh bị Apple dòm ngó, cắt hàng nếu chẳng may vi phạm các quy định về thông tin.

Riêng Di Động Việt đã có những dự báo về xu hướng mua sắm sắp tới. Theo hệ thống này, khách hàng Việt Nam thường có xu hướng mua sớm để bắt "trend", đặc biệt là giới trẻ và nhân viên văn phòng.

"Thống kê từ các đời iPhone trước cho thấy, trong 2 tuần đầu sau mở bán, lượng khách nhận máy thường chiếm đến khoảng 60% tổng đơn hàng trong cả đợt mở bán đầu tiên, con số này có thể nói là nhanh hơn so với nhiều thị trường quốc tế", đại diện Di Động Việt thông tin.

"Với iPhone 16 series, hơn 40% khách hàng tại hệ thống chọn đổi máy cũ (trade-in). Chúng tôi dự báo mùa iPhone 17 series, cứ 2 khách thì có 1 người chọn trade-in, trong đó iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 series và 15 series sẽ là nhóm được đổi nhiều nhất", vị đại diện nhận định thêm.

Sự kiện iPhone 17 vì thế để lại dư vị vừa quen vừa lạ. Quen vì vẫn có những chi tiết “gãi đúng chỗ ngứa” để iFan mơ mộng và bàn tán. Lạ vì ngày càng nhiều người sẵn sàng chỉ trích thẳng thắn, thậm chí thừa nhận sẽ cân nhắc lựa chọn sản phẩm khác. Apple dường như vẫn giữ nhịp riêng, nhưng câu hỏi là liệu nhịp điệu ấy có còn bắt kịp xu thế công nghệ và tâm lý người dùng nữa hay không.