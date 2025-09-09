Sát "giờ G" ra mắt, iPhone 17 Pro Max được dân mạng rần rần" tìm kiếm

Mặc dù còn chưa chính thức xuất hiện, iPhone 17 Pro Max đã nhanh chóng trở thành từ khóa được cộng đồng mạng quan tâm bậc nhất trong 24 giờ qua. Dữ liệu từ Google Trends ghi nhận, lượng tìm kiếm liên quan đến mẫu iPhone này tại Việt Nam tăng vọt hơn 200%, đạt trên 5.000 lượt chỉ trong vòng 16 giờ.

iPhone 17 Pro Max lên top tìm kiếm Google.

Sự chú ý đặc biệt dành cho iPhone 17 Pro Max xuất phát từ những thông tin rò rỉ xoay quanh sản phẩm. Một số tài liệu được cho là của các nhà mạng quốc tế hé lộ dòng iPhone 17 sẽ có bước tiến lớn về camera, đặc biệt là ống kính tele hỗ trợ zoom quang học lên đến 8x. Con số này vượt xa mức zoom 5x trên iPhone 16 Pro, khiến nhiều người kỳ vọng Apple sẽ tiếp tục dẫn đầu trong phân khúc smartphone chụp ảnh.

Không chỉ camera, các tin đồn còn nhắc tới màn hình mỏng nhẹ hơn, chip xử lý thế hệ mới và thời lượng pin được cải thiện. Đây là những yếu tố đủ để khơi gợi trí tò mò của người dùng, nhất là những ai thường xuyên nâng cấp iPhone mỗi khi Apple ra dòng mới. Chính vì vậy, dù chưa có thông tin chính thức từ “Táo khuyết”, sức nóng quanh iPhone 17 Pro Max vẫn liên tục lan tỏa.

Xu hướng tìm kiếm hiện tại cho thấy cộng đồng mạng không chỉ dừng lại ở việc quan tâm đến tên gọi sản phẩm. Các cụm từ như “iPhone 17 ra mắt khi nào”, “iPhone 17 bao giờ mở bán” hay “Apple iPhone 17 Pro Max” đều đồng loạt lọt top.

Có thể thấy, iPhone 17 Pro Max đang chứng minh sức mạnh thương hiệu Apple khi chưa hề có sự kiện chính thức nào diễn ra. Với đà này, nhiều khả năng khi Apple công bố thế hệ iPhone tiếp theo, lượng thảo luận và tìm kiếm sẽ còn tăng mạnh hơn nữa, tạo nên cơn sốt công nghệ mới vào cuối năm nay.