Samsung lại lên X "troll" Apple, đến iPhone 17 Pro cũng không tha

Tại sự kiện Awe Dropping diễn ra vào 0 giờ sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, Apple đã giới thiệu iPhone 17, Watch Series 11 cùng nhiều sản phẩm khác. Như thường lệ, Samsung không bỏ lỡ cơ hội để “châm chọc” Apple, chế giễu các sản phẩm mới của hãng bằng hashtag #iCant trên mạng xã hội X.

iPhone 17 Pro nằm trong danh sách bị Samsung "chê bai".

Phản ứng với iPhone 17 Pro, mẫu iPhone gây chú ý với hệ thống ba camera độ phân giải 48 MP, Samsung đã nhanh chóng chỉ trích khi cho rằng ba camera 48 MP không thể so sánh với camera 200 MP duy nhất trên các mẫu Galaxy S Ultra gần đây.

Thông điệp của MKBHD được Samsung Mỹ trích dẫn lại trên X.

Tài khoản X của Samsung tại Mỹ đã chỉ trích Apple về sự đổi mới và cường điệu, đồng thời trích dẫn một bài đăng từ MKBHD với thông điệp tạm dịch là “đổi mới thực sự > cường điệu #iCant”.

"Tôi không thể tin được một số người phải đợi 5 năm để có được Sleep Score" là thông điệp nhắm vào tính năng mới trên watchOS 26.

Samsung cũng không quên phản ứng đối với tính năng Sleep Score mà Apple vừa giới thiệu trên watchOS 26, có sẵn trên Watch Series 6 trở lên, Watch SE (thế hệ thứ 2) và tất cả các mẫu Apple Watch Ultra, được kết nối với iPhone 11 trở lên. Trong lời châm biếm của mình, Samsung cho rằng hãng đã mất đến 5 năm để đưa tính năng Sleep Score vào dòng sản phẩm thiết bị đeo của họ.

Phản ứng "chào mừng đến dự bữa tiệc" đối với tính năng Dịch trực tiếp trên AirPods 3.

Cuối cùng, Apple cũng ra mắt AirPods 3 mới với tính năng dịch trực tiếp giúp phá vỡ rào cản ngôn ngữ. Tuy nhiên, Samsung cho rằng đây là một tính năng đã có trên Galaxy AI, có sẵn trên nhiều thiết bị của hãng một thời gian, bao gồm điện thoại Galaxy và tai nghe không dây Galaxy.