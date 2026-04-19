Tích hợp SĐT vào VNeID: Nhà mạng gây hiểu lầm với thông báo "không cần làm gì"

Nhiều người dùng di động đang rơi vào tình trạng đã chuẩn hóa thông tin thuê bao với nhà mạng nhưng VNeID vẫn chưa hiển thị số điện thoại, từ đó đặt ra câu hỏi: Liệu có cần xác nhận thêm trên ứng dụng hay không? Thực tế, "chuẩn hóa thông tin thuê bao" và "tích hợp số điện thoại vào VNeID" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nên việc hiểu sai dễ khiến người dùng bỏ sót bước quan trọng.

Số điện thoại dù đã chuẩn hóa vẫn cần xác nhận sử dụng trên VNeID.

“Chuẩn hóa thông tin thuê bao” là quá trình người dùng cập nhật, đối soát thông tin cá nhân (CCCD, họ tên, ngày sinh, khuôn mặt…) với nhà mạng. Trong khi đó, “tích hợp số điện thoại vào VNeID” là bước xác nhận trên ứng dụng định danh điện tử để hệ thống ghi nhận số đó thuộc quyền sử dụng của bạn. Hai quy trình này diễn ra song song nhưng không thay thế cho nhau.

Điểm quan trọng cần nhấn mạnh: Dù số điện thoại đã chuẩn hóa đầy đủ với nhà mạng, người dùng vẫn phải vào VNeID để xác nhận thì số đó mới được tích hợp thành công vào tài khoản VNeID. Khi hệ thống gửi thông báo trên VNeID, người dùng cần chọn “đang sử dụng” hoặc “không sử dụng” cho từng số, đặc biệt với người sở hữu nhiều thuê bao.

Nói cách khác, việc nhà mạng thông báo “không cần làm gì thêm” chỉ đúng trong phạm vi dịch vụ viễn thông. Thông báo đó không đồng nghĩa số điện thoại sẽ tự động xuất hiện trong VNeID. Muốn hiển thị và sử dụng trong “Ví giấy tờ” của VNeID, người dùng vẫn phải thực hiện thao tác xác nhận trên ứng dụng.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ mang tính đặc thù. Với những số điện thoại đang dùng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 và thông tin thuê bao trùng khớp với dữ liệu định danh, hệ thống có thể tự động tích hợp mà không cần người dùng bấm xác nhận.

Còn lại, tất cả các số điện thoại khác (nếu sử dụng nhiều số) - kể cả đã chuẩn hóa chính chủ bằng căn cước gắn chip vẫn cần thao tác xác nhận thủ công trên VNeID. Nếu không thực hiện bước này, số thuê bao sẽ không được tích hợp vào hệ thống, đồng nghĩa không thể quản lý hoặc xác thực đầy đủ trên VNeID.

Quy trình thực hiện cũng không quá phức tạp. Sau khi đăng nhập VNeID, người dùng vào mục liên quan đến số điện thoại, chọn thuê bao cần tích hợp và xác nhận trạng thái sử dụng. Việc này giúp cơ quan quản lý xác định chính xác số nào thuộc quyền sở hữu, đồng thời hạn chế SIM rác và các hành vi lừa đảo.

Thông báo có thông tin cần xác nhận tích hợp trên VNeID.

Mục "Số điện thoại" hiển thị số lượng số điện thoại cần xác nhận tích hợp.

Chọn từng số điện thoại trong danh sách rồi xác nhận đang sử dụng hay không sử dụng.

Thông báo xác nhận thành công, làm lần lượt cho mọi số điện thoại.

Tóm lại, chuẩn hóa thông tin với nhà mạng chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ. Muốn số điện thoại xuất hiện trên VNeID, người dùng gần như bắt buộc phải vào ứng dụng để xác nhận, trừ trường hợp duy nhất là số đã liên kết với tài khoản VNeID mức độ 2 với thông tin hoàn toàn trùng khớp. Hiểu đúng điểm này sẽ giúp tránh tâm lý chủ quan và đảm bảo quyền lợi khi sử dụng các dịch vụ số.

* Lưu ý: Nếu các SIM số đã chuẩn hóa thông tin mà chưa thấy VNeID đẩy thông báo hay chưa có số điện thoại nào tích hợp trên VNeID, người dùng chỉ việc chờ cho hệ thống cập nhật dần.