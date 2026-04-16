Tìm ra cách thu hồi tới 90% lượng Lithium từ pin phế thải

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng biến động, Nhật Bản – quốc gia vốn khan hiếm tài nguyên – đã chọn cách "khai thác" ngay trong lòng đô thị. Tại một nhà máy ở Tsuruga, công ty JX Metals Circular Solutions đã chính thức trình làng công nghệ cho phép thu hồi tới 90% lượng Lithium từ pin xe điện cũ, gấp đôi so với những gì các phương pháp trước đây có thể làm được.

Điểm khác biệt của quy trình này nằm ở phương pháp thủy luyện (hydrometallurgy) cải tiến. Sau khi pin cũ được đốt và nghiền thành bột "black mass", các chuyên gia sử dụng một chu trình hóa học thông minh giúp tách lọc Lithium tinh khiết. Đặc biệt, quy trình này không chỉ hiệu quả mà còn cực kỳ thân thiện với môi trường khi cắt giảm tới 40% lượng phát thải carbon so với các phương pháp tinh chế khoáng sản truyền thống.

Nhật Bản vốn đặt mục tiêu cho các doanh nghiệp tái chế phải đạt tỷ lệ thu hồi Lithium 70% vào năm 2030. Tuy nhiên, với con số 90% vừa đạt được, JX Metals đã đưa ngành công nghiệp này về đích sớm hơn dự kiến. Đây là một tín hiệu cực kỳ quan trọng giúp Nhật Bản giảm bớt sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu các khoáng sản chiến lược như Lithium, Cobalt và Nickel, vốn lâu nay chịu sự chi phối lớn từ các đối tác nước ngoài.

Dù đã làm chủ được công nghệ đột phá, Nhật Bản vẫn đang đối mặt với một thực trạng trớ trêu khi người dân và doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà với việc nộp lại pin cũ. Hiện chỉ có 14% lượng pin hết hạn được đưa vào các kênh tái chế chính thống. Phần lớn xe điện cũ bị xuất khẩu ra nước ngoài, đồng nghĩa với việc Nhật Bản đang vô tình làm "chảy máu" nguồn tài nguyên quý giá này.

Giới chuyên gia nhận định, nếu giải quyết được vấn đề hậu cần và thu gom, Nhật Bản hoàn toàn có thể trở thành một cường quốc về tài nguyên tái chế, giữ vững lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua xe điện toàn cầu vào những năm tới.