Hôm nay, VNeID mở ứng dụng để người dân chủ động xác thực sim chính chủ

Người dân chủ động kiểm tra và xác nhận thông tin thuê bao của mình thông qua ứng dụng VNeID.

Ngày 31/3/2026, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN quy định về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất có hiệu lực từ ngày 15/4/2026.

Việc ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN là bước tiếp theo nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thông tin thuê bao, giảm thiểu rủi ro cho người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu thuê bao chính xác, phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế số.

Theo đó, kể từ ngày 15/4/2026, tất cả các thuê bao di động phát triển mới phải thực hiện xác thực thông tin thông qua sinh trắc học khuôn mặt và đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Quy định này nhằm bảo đảm mỗi thuê bao di động đều gắn với danh tính xác thực của người sử dụng, qua đó hạn chế tối đa tình trạng sử dụng SIM không chính chủ.

Thông tư quy định cơ chế để người dân chủ động kiểm tra và xác nhận thông tin thuê bao của mình thông qua ứng dụng VNeID.

Trên cơ sở dữ liệu được đồng bộ giữa doanh nghiệp viễn thông và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dân có thể tra cứu toàn bộ số thuê bao đứng tên mình, từ đó xác nhận các số đang sử dụng và phát hiện các số không thuộc quyền kiểm soát.

Đối với các thuê bao không được người dân xác nhận sử dụng, doanh nghiệp viễn thông sẽ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và phòng ngừa rủi ro phát sinh.

Những người có thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác theo quy định sẽ không phải xác thực lại thông tin thuê bao.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 15/6/2026, Thông tư quy định các trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối sử dụng SIM sẽ phải thực hiện xác thực lại thông tin sinh trắc học.

Trong thời gian chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin. Quy định này được xây dựng theo hướng tương đồng với các biện pháp xác thực đang được áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng, nhằm hạn chế tình trạng sử dụng SIM kích hoạt sẵn, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi người dùng bị mất hoặc thất lạc SIM.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, từ hôm nay ứng dụng VNeID đã mở tính năng để người dân chủ động cập nhật thuê bao chính chủ của mình.

Để bảo đảm việc triển khai Thông tư đạt hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động liên lạc của người dân, Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến nghị người sử dụng dịch vụ viễn thông chủ động theo dõi các thông báo từ cơ quan chức năng và doanh nghiệp viễn thông, đồng thời thực hiện kiểm tra, xác nhận thông tin thuê bao trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn.

Việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Sau đây là các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID (thực hiện từ ngày 15/4):

Xác nhận sử dụng/ không sử dụng số điện thoại

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

Bước 3: Nhấn Số điện thoại

Bước 4: Chọn yêu cầu tích hợp. Nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin

Bước 5.1: Xác nhận tích hợp thông tin- Công dân kiểm tra các thông tin- Chọn Đang sử dụng số thuê bao - Nhấn Xác nhận

Bước 5.2: Xác nhận không tích hợp thông tin- Công dân kiểm tra các thông tin- Chọn Không sử dụng số thuê bao - Nhấn Xác nhận

Bước 6: Xác nhận tích hợp thành công. Nhấn Quay lại để điều hướng về màn Xác nhận tích hợp thông tin

Bước 7: Màn hình sau khi xác nhận thông tin

Các bước xem các số điện thoại đã xác nhận sử dụng: Ví giấy tờ - Số điện thoại

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ tài khoản định danh điện tử mức 2 nhấn Ví giấy tờ

Bước 2: Nhấn Số điện thoại

Bước 3: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Bước 4: Danh sách số điện thoại đã tích hợp