Quá nhiều người hiểu sai giữa chuẩn hóa thông tin thuê bao và tích hợp SĐT vào VNeID

Ngày 15/4, VNeID (do Bộ Công an vận hành) bắt đầu gửi các thông báo đẩy tới người dùng để xác nhận số điện thoại đang sử dụng hay không sử dụng. Song song đó, các nhà mạng (MobiFone, VinaPhone, Viettel...) cũng đẩy mạnh truyền thông việc xác thực thông tin thuê bao, hay còn gọi là chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Chính vì hai hoạt động song song như trên, nhiều người dùng di động đang hiểu chưa đúng chính sách. Theo đó, rất nhiều chủ thuê bao di động thắc mắc VNeID mãi không cập nhật danh sách số điện thoại đang sử dụng, họ lo lắng có phải chủ động thực hiện thao tác gì không?

Người dùng di động đang có nhiều thắc mắc và cách hiểu khác nhau.

Chẳng hạn, anh Đình Huy (ngụ TP.HCM) hỏi: "Tôi có nhiều số điện thoại của cả MobiFone (3 số), VinaPhone (1 số) và Viettel (1 số), trong đó có 1 số MobiFone đang dùng cho tài khoản VNeID mức độ 2. Tất cả đều đã chuẩn hóa thông tin đầy đủ theo căn cước gắn chip, nhưng không biết sắp tới có cần vào VNeID để bấm xác nhận "đang sử dụng" như các hướng dẫn trên mạng không?".

Hay chị Hoa (ở Đồng Nai) đặt vấn đề: "Tôi nhận được tin nhắn từ nhà mạng Viettel thông báo "không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác xác thực nào và yên tâm tiếp tục sử dụng dịch vụ". Tôi hiểu rõ SIM số của mình đã có thông tin đầy đủ theo quy định, nhưng thông báo "không thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào" có đồng nghĩa VNeID sẽ tự động hiện các số điện thoại của tôi mà không cần phải bấm nút "đang sử dụng" hay "không sử dụng"?".

Trên thực tế, người dùng cần phân biệt giữa chuẩn hóa thông tin thuê bao và xác nhận tích hợp số điện thoại vào VNeID. Với các trường hợp như trên, thông tin SIM số đã chuẩn hóa nên chủ thuê bao chỉ việc chờ VNeID cập nhật dữ liệu. Do VNeID đang cập nhật theo từng nhóm người dùng nên có người đã thấy, có người chưa.

Về lý thuyết, khi VNeID cập nhật dữ liệu thì sẽ có thông báo trên ứng dụng, và người dùng sẽ phải nhấn chọn "đang sử dụng" hay "không sử dụng" cho từng số điện thoại (nếu sử dụng nhiều số) để mỗi số điện thoại đó chính thức được tích hợp vào tài khoản VNeID của mình (trong mục "Số điện thoại" của "Ví giấy tờ").

Song thực tế ghi nhận của PV, có những trường hợp đặc biệt như số điện thoại đã liên kết với tài khoản VNeID mức độ 2 thì có thể VNeID sẽ hoàn toàn tự động tích hợp mà không cần phải xác nhận "đang sử dụng".

Các thông báo SIM đã chuẩn hóa thông tin là từ phía nhà mạng, để người dùng không phải cập nhật thêm gì.

Tuy nhiên, để số điện thoại đó được tích hợp vào VNeID thì người dùng cần chờ đợi VNeID gửi thông báo tới rồi nhấn nút xác nhận "đang sử dụng".

Ngoài ra, thời hạn 15/4 là ngày bắt đầu đợt cao điểm tích hợp số điện thoại vào VNeID chứ không phải thời hạn khóa SIM với các SIM chưa chuẩn hóa thông tin. Đối với các SIM chưa chuẩn hóa mà vẫn đang sử dụng bình thường, thời hạn thực hiện là tới ngày 15/6.