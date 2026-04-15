Giải đáp 5 thắc mắc lớn liên quan xác thực SIM chính chủ trên VNeID

Từ hôm nay (ngày 15/4), các nhà mạng di động Việt Nam và cơ quan chức năng đang phối hợp xác thực số điện thoại chính chủ cho tất cả thuê bao di động. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng, hiểu rõ các quy định, quy trình xử lý.

Những thuê bao đã chuẩn hóa thông tin thì chỉ việc chờ thông báo xác thực tích hợp số điện thoại vào VNeID.

Phân biệt xác thực thông tin thuê bao và xác thực số điện thoại trên VNeID

Đó là đối với xác thực thông tin thuê bao, theo quy định, mỗi số điện thoại sẽ phải có đủ ít nhất 4 trường thông tin sau và phải trùng khớp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư:

- Số định danh cá nhân;

- Họ, chữ đệm và tên;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Thông tin sinh trắc học (ảnh khuôn mặt).

Trước đây, các nhà mạng đã có nhiều đợt cao điểm chuẩn hóa thông tin thuê bao di động theo quy định nói trên. Do đó, hầu hết chủ thuê bao di động hiện nay đã đảm bảo xác thực đủ thông tin, và sẽ không cần phải cập nhật gì nữa. Những thuê bao đã đảm bảo đầy đủ thông tin thuê bao chỉ cần thực hiện bước xác thực số điện thoại trên VNeID.

Cách kiểm tra thông tin SIM đã đầy đủ chưa Có thể cài đặt ứng dụng MyMobiFone, MyVNPT, MyViettel,... tương ứng với nhà mạng đang sử dụng > đăng nhập bằng số điện thoại > nhấn vào "Thông tin thuê bao". Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo rõ ràng thuê bao cần cập nhật thông tin hay thuê bao đã xác thực đủ thông tin theo quy định. Trường hợp thuê bao chưa đầy đủ thông tin, người dùng sẽ cần cập nhật thông tin theo hướng dẫn ngay trên ứng dụng, chứ không nhất thiết phải ra trực tiếp điểm giao dịch của nhà mạng. Các trường hợp cần cập nhật thường là đang đăng ký theo số CMND cũ, số điện thoại đứng tên thay,... Lưu ý: - Ngoài ứng dụng của nhà mạng, người dân còn có thể nhận được thông báo về việc phải xác thực thông tin thuê bao từ tin nhắn của nhà mạng hay thông báo ngay trên VNeID. - Thời gian xác thực thuê bao kéo dài tối đa 2 tháng (từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/6). Sau ngày 15/6, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực có thể bị tạm khóa dịch vụ.

Còn đối với xác thực số điện thoại trên VNeID, hệ thống sẽ tự động quét các số điện thoại gắn liền với thông tin cá nhân của chủ thuê bao để hiển thị ra. Nhiệm vụ của người dùng (cả chủ thuê bao vừa mới cập nhật thông tin và chủ thuê bao đã cập nhật đầy đủ thông tin từ trước) chỉ đơn giản là bấm nút xác nhận số điện thoại nào đang sử dụng, số điện thoại nào không sử dụng.

Các bước xác thực số điện thoại trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID.

Bước 2: Nếu thấy thông báo tích hợp số điện thoại thì chọn "Truy cập chức năng".

Thông báo xác nhận tích hợp số điện thoại vào VNeID là do hệ thống tự động đẩy về.

Bước 3: Nhấn vào thông báo tương ứng với từng số điện thoại (nếu có nhiều số điện thoại).

- Chọn "Đang sử dụng số thuê bao" để tích hợp.

- Chọn "Không sử dụng số thuê bao" để từ chối tích hợp.

- Nhấn "Xác nhận".

- Màn hình hiển thị "Xác nhận thành công" là xong.

Tại sao chưa nhận được thông báo xác thực số điện thoại trên VNeID?

Cũng như giấy đăng ký kết hôn hay một số loại giấy tờ khác, VNeID sẽ tự động cập nhật và thông báo cho người dùng xác nhận tích hợp vào hay không. Nếu chưa nhận được thông báo, đừng lo! Chủ các thuê bao đã xác thực đầy đủ thông tin sẽ không cần phải làm gì khác mà chỉ việc chờ đợi, vì VNeID đang đẩy dữ liệu theo từng nhóm người dùng chứ không phải đồng loạt.

Người dùng điện thoại "cục gạch" xác thực số điện thoại trên VNeID thế nào?

Với người sử dụng điện thoại “cục gạch”, họ không thể cài đặt ứng dụng VNeID nên cũng không thể xác thực số điện thoại vào tài khoản VNeID của mình. Trường hợp này, chủ thuê bao có thể liên hệ nhà mạng/công an địa phương để được hỗ trợ trực tiếp, hoặc nhờ người thân dùng smartphone đăng nhập vào tài khoản VNeID của mình rồi xác thực giúp.

Người nước ngoài đăng ký thông tin thuê bao bằng hộ chiếu thì sao?

Người nước ngoài đăng ký SIM bằng hộ chiếu sẽ có quy trình xác thực riêng và bị ràng buộc về mặt thời gian. Nhóm khách hàng này cần chuẩn bị hộ chiếu còn hiệu lực pháp lý, mang cùng thẻ SIM đang dùng đến trực tiếp cửa hàng của nhà mạng để xác thực.