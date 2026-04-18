Thói quen sạc "tiện tay" đang âm thầm hủy hoại viên pin điện thoại

Đa số người dùng đều có tâm lý sạc đầy pin để sẵn sàng cho một ngày dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, pin lithium-ion hiện đại cực kỳ "dị ứng" với việc duy trì ở trạng thái đầy 100% trong thời gian dài. Khi bạn cắm sạc qua đêm, pin liên tục phải chịu áp lực điện áp cao, khiến các thành phần hóa học bên trong xuống cấp nhanh hơn gấp nhiều lần.

Trước nhược điểm này, Apple đã cung cấp một công cụ mạnh mẽ cho iPhone mang tên Sạc pin được tối ưu hóa (Optimized Battery Charging). Thay vì nạp đầy một mạch, iPhone sẽ học thói quen ngủ của chủ nhân, giữ pin ở mức 80% suốt đêm và chỉ nạp 20% còn lại ngay trước khi thức dậy. Đặc biệt, trên các dòng máy mới, người dùng còn có thể chủ động đặt giới hạn sạc ở mức 85% hoặc 95% để bảo vệ pin tuyệt đối.

Hình ảnh minh họa iPhone đang sạc pin.

Không đứng ngoài cuộc chơi, các ông lớn Android cũng trang bị những "vũ khí" riêng để bảo vệ người dùng. Samsung gọi đó là "Bảo vệ pin" (Protect battery), là tính năng sẽ ngắt sạc ngay khi đạt 85%. Trong khi đó, Google Pixel sử dụng "Sạc thích ứng" để điều phối dòng điện thông minh theo giờ báo thức của chủ nhân. Các hãng khác như Xiaomi, Oppo hay Vivo cũng có các tùy chọn tương tự nằm sâu trong phần cài đặt pin.

Một điện thoại Android đang sạc pin.

Nếu bạn có ý định gắn bó với chiếc smartphone của mình từ 2 năm trở lên, hãy dành ra 30 giây để vào phần Cài đặt (Settings) và kích hoạt các tính năng giới hạn sạc. Việc chấp nhận đánh đổi một chút dung lượng sử dụng hàng ngày (dừng ở mức 85-90%) sẽ giúp tiết kiệm được hàng triệu đồng chi phí thay pin hoặc đổi máy mới sau này.