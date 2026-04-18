AI Trung Quốc tự giải bài toán khó 12 năm qua, chỉ trong 80 giờ

Trong khi thế giới vẫn còn đang tranh cãi về việc liệu AI có thực sự hiểu toán học hay chỉ đang "đoán chữ", các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh đã đưa ra một câu trả lời đanh thép. Hệ thống AI đa tác nhân mới của họ vừa chinh phục hoàn toàn một giả thuyết về đại số giao hoán do nhà toán học Dan Anderson đưa ra từ năm 2014 – điều mà trước đây đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên gia hàng đầu.

Điểm khác biệt của công cụ này nằm ở cấu trúc tác nhân kép mang tên Rethlas và Archon. Thay vì chỉ đưa ra kết quả cuối cùng một cách mơ hồ, hệ thống này hoạt động theo một quy trình khép kín cực kỳ chặt chẽ:

- Tác nhân Rethlas: Đóng vai trò là nhà thám hiểm, lục tìm trong kho tàng định lý khổng lồ để tìm ra chiến lược giải bài.

- Tác nhân Archon: Đóng vai trò là nhà thẩm định, chuyển đổi các lập luận của Rethlas thành ngôn ngữ lập trình chuyên biệt để máy tính có thể xác minh độ chính xác tuyệt đối.

Các nhà khoa học khẳng định, trong suốt 80 giờ hoạt động, hệ thống này làm việc hoàn toàn độc lập. "Gần như không có sự can thiệp của con người" – đây là lời khẳng định gây chấn động giới học thuật.

Một trong những điểm yếu lớn nhất của các mô hình ngôn ngữ lớn (như ChatGPT) hiện nay là hiện tượng "ảo giác" – tức là đưa ra những thông tin sai lệch nhưng nghe rất thuyết phục. Trong toán học, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm đổ vỡ cả một công trình.

Bằng cách kết hợp với hệ thống kiểm chứng Lean 4, AI của Trung Quốc đã lấp đầy khoảng cách này. Nó không chỉ suy luận bằng ngôn ngữ tự nhiên mà còn có khả năng tự xác minh kết quả bằng logic máy móc. Đây là một bước tiến khổng lồ, biến AI từ một "trợ lý" trở thành một "nhà nghiên cứu" thực thụ.

Dù bài toán của Anderson chưa thể sánh ngang với những thách thức thiên niên kỷ như Giả thuyết Riemann, nhưng thành công này đã chứng minh rằng những lĩnh vực vốn được coi là lãnh địa bất khả xâm phạm của tư duy con người đang dần được tự động hóa.