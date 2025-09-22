Bộ đôi chuột máy tính siêu nhẹ, siêu nhạy cho game thủ

Corsair vừa ra mắt chuột Sabre v2 Pro với trọng lượng 36g, nhẹ nhất trong các dòng sản phẩm của hãng tính đến nay. Chuột được trang bị cảm biến Corsair Marksman S với độ nhạy 33.000 dpi, độ chuẩn 99,7%, tốc độ 750 IPS và gia tốc 50G. Sabre v2 Pro hỗ trợ tần số 8.000Hz ở cả chế độ có dây và không dây.

Corsair Sabre v2 Pro.

Thời lượng pin đạt đến 70 giờ khi kết nối không dây 2.4GHz ở mức 1kHz. Chuột dùng switch cơ học tùy biến có độ bền 100 triệu lần nhấn. Đi kèm là bộ phụ kiện cho phép thay đổi phong cách cầm và kiểm soát. Sản phẩm còn có dây nối dài USB Receiver để tối ưu kết nối, cùng phần mềm Corsair Web Hub cho phép tuỳ chỉnh DPI, gán phím mà không cần cài thêm ứng dụng.

Cùng với Corsair, Logitech G cũng vừa công bố nhiều thiết bị gaming mới. Trong đó, chuột Logitech G Pro X SuperLight 2c có trọng lượng 51 - 53g, nhỏ hơn 5% so với bản trước. Chuột tích hợp cảm biến Hero 2 đạt độ nhạy tối đa 44.000 dpi. Kết nối không dây LightSpeed hỗ trợ tốc độ phản hồi 8kHz, tương thích sạc không dây PowerPlay, pin sử dụng liên tục 95 giờ và có thể sạc qua cổng USB-C.

Logitech G Pro X SuperLight 2c.

Ngoài ra, Logitech cũng tiết lộ chuột Logitech G Pro X2 SuperStrike, sẽ ra mắt đầu năm 2026. Chuột nặng 65g, trang bị cảm biến Hero 2, độ nhạy 44.000 dpi, tốc độ 888 IPS. Kết nối LightSpeed hỗ trợ 8kHz, pin 90 giờ. Công nghệ SuperStrike giúp giảm độ trễ nhấp chuột tới 30ms và hỗ trợ 10 bước kích hoạt tùy chỉnh.

Dịp này, Logitech còn giới thiệu bàn phím cơ G515 Rapid TKL sở hữu thiết kế không phím số, mỏng 22mm. Công tắc từ tính cấu hình thấp có hành trình 2,5mm, điểm kích hoạt tùy chỉnh từ 0,1 - 2,5mm. Tính năng Rapid Trigger, Multi-Point Action và Key Priority hỗ trợ điều chỉnh thao tác. Bàn phím hỗ trợ LightSync RGB, tùy chỉnh qua phần mềm Logitech G Hub.