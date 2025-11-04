Liên Quân Mobile: Nhà vô địch Đấu Trường Danh Vọng sẵn sàng tới SEA Games 33

Vừa qua, Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025, một giải đấu quốc nội nổi tiếng của tựa game Liên Quân Mobile đã khép lại bằng chiến thắng thuyết phục 4 - 2 của đội tuyển FPT x Flash trước đối thủ Saigon Phantom (SGP). Ở các mùa giải trước, SGP thường xuyên là nhà vô địch nên sự soán ngôi của FPT x Flash lần này đã tạo nên tiếng vang lớn.

Nhà vô địch Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025 gọi tên FPT x Flash.

Sau chức vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2021, Flash từng trải qua giai đoạn chuyển giao thế hệ đầy thử thách. Khi FPT Play chính thức đồng hành, đội tuyển bước vào kỷ nguyên mới với tên gọi FPT x Flash (FPT) - một tập thể trẻ trung, giàu khát vọng gồm các tuyển thủ Maris, Gray, BeTroc, Yutan, HuyHoang, Bear và HieuDuc.

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Maris - người được xem là “linh hồn” của đội hình, FPT x Flash đã viết nên hành trình trở lại ấn tượng. Từng 8 lần về nhì trong sự nghiệp, Maris không bỏ cuộc trước thất bại mà biến nỗ lực không ngừng thành nguồn cảm hứng cho đồng đội. Kết quả là một mùa giải thi đấu kiên cường, nơi tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và lòng kiên trì được đền đáp bằng chức vô địch xứng đáng.

Các thành viên của đội tuyển FPT x Flash tại giải đấu.

Về diễn biến, trong trận Chung kết tổng Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025, FPT x Flash và Saigon Phantom đã cống hiến 6 ván đấu kịch tính. Khởi đầu mạnh mẽ, họ nhanh chóng giành chiến thắng áp đảo trong ván đầu tiên, trước khi hai đội liên tục rượt đuổi tỷ số.

Ở thời khắc quyết định, bản lĩnh của những “Tia Chớp Cam” được thể hiện rõ nét, đặc biệt trong ván đấu thứ 6, khi đội tuyển thi đấu chủ động, kiểm soát toàn diện và giành chiến thắng thuyết phục, chính thức trở lại ngôi vương sau 4 năm chờ đợi.

Ngay sau chiến thắng, tân Vương Đấu trường Danh Vọng mùa Đông 2025 FPT x Flash đã có chuyến làm việc và giao lưu cùng người hâm mộ vào chiều ngày 3/11, trước khi bước vào quá trình chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 33 với tư cách đội tuyển đại diện Việt Nam bộ môn Liên Quân Mobile.