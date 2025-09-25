Nhân viên hỗ trợ Samsung "gieo hy vọng hão" về One UI

Một sự cố mới đây liên quan đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của Samsung đã một lần nữa làm dấy lên sự thất vọng trong cộng đồng người dùng. Thay vì cung cấp thông tin chính xác, một tư vấn viên đã đưa ra tuyên bố sai lệch về việc mở rộng chương trình One UI 8 Beta, gieo rắc hy vọng hão huyền và cho thấy một vấn đề lớn hơn về cách Samsung giao tiếp với người dùng.

One UI 8 đang dần được triển khai rộng rãi.

Trong bối cảnh người dùng toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam, đang nóng lòng chờ đợi các bản cập nhật phần mềm lớn, một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với bộ phận hỗ trợ của Samsung đã lan truyền trên mạng xã hội X (Twitter cũ). Trong đó, một nhân viên tư vấn đã tự tin khẳng định rằng chương trình One UI 8 Beta đã được mở rộng sang một thị trường mới là New Zealand trong tháng 9/2025 này.

Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn không phải vậy. Việc mở rộng của Samsung trong tháng 9 chỉ dành cho các thiết bị mới hơn như Galaxy S23 series, Z Fold5, và Z Flip5, chứ không hề mở rộng sang bất kỳ thị trường mới nào. Thông tin sai lệch này được đưa ra vào một thời điểm cực kỳ nhạy cảm, khi Samsung đang chuẩn bị tung ra phiên bản Stable, khiến sự thất vọng của người dùng càng tăng cao.

Sự việc này không chỉ đơn thuần là lỗi của một cá nhân, mà nó còn phơi bày một vấn đề cố hữu của Samsung về sự thiếu nhất quán và minh bạch trong việc truyền thông về lộ trình cập nhật.

Samsung từ lâu đã bị chỉ trích vì không bao giờ công bố một lịch trình cập nhật dự kiến. Hãng cho rằng làm vậy để tránh việc người dùng tin vào các nguồn tin rò rỉ giả mạo. Nhưng chính sự thiếu thông tin này đã tạo ra một 'lỗ hổng', khiến ngay cả nhân viên hỗ trợ của hãng cũng không nắm được tình hình thực tế, dẫn đến việc đưa ra những tuyên bố sai sự thật, gây hiểu lầm và tạo ra những chỉ trích không đáng có.

One UI 9 Beta liệu sẽ trễ hẹn vào năm tới?

Vụ việc này cũng là một gáo nước lạnh dội vào hy vọng của những ai đang mong chờ một chương trình One UI 9 Beta (dựa trên Android 17) sẽ được mở rộng ra nhiều quốc gia hơn vào năm tới. Khi mà hệ thống giao tiếp nội bộ còn nhiều vấn đề, khả năng về một đợt thử nghiệm rộng rãi hơn dường như rất mong manh. Đã đến lúc Samsung cần nghiêm túc xem xét lại cách họ giao tiếp với chính những khách hàng trung thành của mình.