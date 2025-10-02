One UI 8 tiếp tục đổ bộ lên thêm 3 thiết bị của "nhà" Galaxy

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc của Samsung tiếp tục triển khai bản cập nhật One UI 8 dựa trên nền tảng Android 16 cho nhiều thiết bị Galaxy. Đáng chú ý, hãng đã không có sự phân biệt nào khi cả dòng máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab S9 và bộ đôi smartphone phổ thông Galaxy A15, A16 đều là những thiết bị đầu tiên nhận được bản cập nhật này.

Galaxy Tab S9 bắt đầu nhận được One UI 8.

Như thường lệ, thị trường Hàn Quốc là nơi đầu tiên được trải nghiệm One UI 8. Tuy nhiên, người dùng toàn cầu sẽ không phải chờ đợi quá lâu.

Theo thông tin từ Samsung, người dùng Galaxy Tab S9 tại các thị trường khác (trong đó có cả Việt Nam) có thể sẽ nhận được thông báo cập nhật chỉ trong vài ngày tới. Trong khi đó, người dùng Galaxy A15 và Galaxy A16 có thể sẽ phải chờ đợi lâu hơn một chút, dự kiến trong khoảng vài tuần. Đây là lộ trình quen thuộc đối với các bản cập nhật hệ điều hành lớn của hãng, ưu tiên các dòng máy cao cấp trước khi triển khai rộng rãi cho các thiết bị phổ thông.

Galaxy A16 5G.

Ngay bây giờ, người dùng các thiết bị nói trên có thể kiểm tra cập nhật thủ công bằng cách truy cập vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải về và cài đặt. Nếu chưa thấy, đừng lo lắng, thiết bị của bạn sẽ tự động gửi thông báo ngay khi bản cập nhật sẵn sàng.

Nếu bạn đang sở hữu một mẫu máy Galaxy khác, bạn có thể kiểm tra xem thiết bị của mình có nằm trong danh sách được "lên đời" One UI 8 hay không. Ngoài ra, lịch trình cập nhật chi tiết cho từng dòng máy thường sẽ được Samsung công bố trong mục "Thông báo" trên ứng dụng Samsung Members.