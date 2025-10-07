Shark Bình và những phát ngôn "viral" trên sóng Shark Tank

Trong suốt nhiều mùa phát sóng của chương trình truyền hình thực tế Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank) Việt Nam, hiếm có “cá mập” nào khiến khán giả nhớ lâu như Nguyễn Hòa Bình. Không chỉ nổi bật nhờ tư duy công nghệ và phong cách tranh luận mạnh mẽ, ông còn tạo nên “ngôn ngữ riêng” bằng hàng loạt phát ngôn độc đáo, vừa dí dỏm vừa sâu sắc.

Mới đây, shark Bình bỗng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng truy vấn liên tục vào đã lên top 1 Google Trends trong ngày 7/10, do lùm xùm liên quan tới một dự án tiền điện tử mà ông này khởi xướng. Ngoài các từ khóa "shark bình bị bắt chưa", "shark binh bi bat", "shark binh", "shark bình công an", "tiền ảo của shark bình", "nexttech",... thì cộng đồng mạng cũng "đào lại" những phát ngôn ấn tượng của ông.

Shark Nguyễn Hòa Bình trên ghế nóng Shark Tank Việt Nam.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất xuất hiện ở tập 2 mùa 5, khi Denise Sandquist (Trần Thanh Hương), nhà sáng lập ứng dụng FIKA bước vào phòng gọi vốn với đề nghị “3 triệu USD cho 2% cổ phần”. FIKA được giới thiệu là nền tảng kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với mạng xã hội và hẹn hò, mang tham vọng trở thành kỳ lân công nghệ mới của Việt Nam.

Sau phần trình bày, shark Bình thẳng thắn nói: “Tôi đánh giá cao bạn là một người phụ nữ, nhưng nếu bạn là nam thì tôi nói rằng đó là ngáo giá. Đây là một trong trong những lời đề nghị ngáo giá nhất tại Shark Tank Việt Nam từ trước đến nay trong suốt 5 mùa. Thành thật mà nói tôi sẽ không đầu tư”. Câu nói nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, khiến “ngáo giá” trở thành cụm từ gắn liền với hình ảnh của shark Bình.

Trước đó, ở mùa 4, tập 14, khi nhà sáng lập Nguyễn Hà Minh Thông đến kêu gọi 4 tỉ đồng đầu tư cho 25% cổ phần của dự án Edubox - ứng dụng gia sư trực tuyến, shark Bình đã đưa ra nhận xét được xem là kinh điển trong giới khởi nghiệp: “Thứ nhất, non và xanh quá! Gần như chưa có kết quả gì cả. Thứ hai là chưa tìm thấy long mạch. Đã chưa tìm thấy long mạch, bạn lại không có gió đông. Tức là không có bệ phóng nào thổi bạn bay lên thật nhanh”.

Hai cụm “long mạch” và “gió đông” từ đó trở thành biểu tượng ngôn ngữ riêng của ông, thể hiện cách nhìn sâu về nền tảng và động lực phát triển của một startup.

Đến tập cuối mùa 4, shark Bình tiếp tục phát biểu khiến nhiều người ấn tượng: “Các startup đến Shark Tank để tìm gió đông, để được thổi to bật lên, ra Đông Nam Á, lên Mặt trăng, Sao Hỏa. Nhưng để được các shark thổi như vậy thì nhất định chúng ta phải có long mạch thì mới thổi được”.

Hay tại Shark Tank Seminar với chủ đề “Chuyển đổi số hay là chết?”, ông khẳng định: “Chuyển đổi số là sự ứng dụng liên tục các công cụ số vào mọi mặt kinh doanh của doanh nghiệp”. Bên cạnh định nghĩa, ông đưa ra bốn hướng hành động cụ thể cho doanh nghiệp: tận dụng nền tảng sẵn có, hợp tác với đối tác chuyên môn, tuyển giám đốc công nghệ cấp cao và cuối cùng là “khi không tìm được cách nào, thì ta tìm tri kỷ của chuyển đổi số. Tri kỷ là ai? Tri kỷ là những doanh nghiệp công nghệ, giống như chúng tôi”.

Cụm “tri kỷ” trong lời khuyên ấy nhanh chóng trở thành biểu tượng cho mối quan hệ bền vững giữa các doanh nghiệp và đối tác công nghệ.