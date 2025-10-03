Tốc độ cập nhật One UI 8 cực nhanh nhưng vẫn bị “ngó lơ”

Samsung đã phát hành bản cập nhật dựa trên Android 16 nhanh hơn dự kiến khi triển khai đến hàng chục thiết bị trước thời hạn hàng tháng. Vậy tại sao không ai khen ngợi Samsung?

Samsung đã triển khai One UI 8 một cách nhanh chóng.

Nỗ lực lấy lòng người dùng của Samsung

Samsung đã ra mắt chương trình One UI 8 beta vào tháng 5/2025, trước khi nhiều nhà sản xuất smartphone khác bắt đầu nghĩ đến Android 16. Ngày 15/9, công ty đã triển khai phiên bản ổn định của One UI 8 cho người dùng Galaxy S25 tại Hàn Quốc. Chỉ trong một tuần, các dòng Galaxy S24, Z Fold6, Z Flip6 và cả những smartphone tầm trung như Galaxy A56 đã được cập nhật.

Đây không phải là điều thường thấy ở Samsung khi mà người dùng thường phải chờ đợi hàng tháng, thậm chí cả năm để nhận các bản cập nhật Android lớn. Quan trọng hơn, công ty đã vượt qua cột mốc triển khai One UI 8 vào tháng 10 mà họ đưa ra trước đó “vài tuần”. Không chỉ các mẫu cao cấp, điện thoại màn hình gập, máy tính bảng và điện thoại giá rẻ cũng được cập nhật trước khi kết thúc năm 2025 là một thành tích ấn tượng.

Lý do người dùng không mấy quan tâm

Sự thiếu quan tâm của người dùng đối với One UI 8 không phải là những gì Samsung đã làm, mà là những gì họ mang lại. Dù đang sử dụng One UI 8 trên Galaxy S25 Ultra từ ngày đầu thử nghiệm beta, nhiều người có cảm giác đây giống như một bản cập nhật bảo trì hơn là một cuộc cách mạng. One UI 8 dường như chỉ là Android 16 với một vài tinh chỉnh nhỏ, thiếu đi những cải tiến đột phá mà người dùng mong đợi.

Nhưng sự thiếu hụt các tính năng mới đã khiến người dùng không mấy mặn mà với phần mềm.

Người dùng hiện nay đang tìm kiếm những cải tiến AI lớn hơn hoặc các tính năng độc đáo, nhưng Samsung lại mang đến những cải tiến chắc chắn nhưng nhàm chán. Trong khi chương trình beta của Samsung rất kỹ lưỡng, thời gian 4 tháng từ bản beta đến bản phát hành ổn định là quá dài trong thế giới công nghệ. Người dùng tham gia chương trình beta đã phải đối mặt với nhiều lỗi và sự cố trong suốt thời gian này.

Hơn nữa, Samsung gần như không quảng bá One UI 8 như một thành tựu của riêng mình. Công ty đã gắn thông báo này với sự kiện ra mắt smartphone màn hình gập, tập trung vào các cải tiến của FlexWindow và tính năng AI cho các thiết bị cao cấp, trong khi bỏ qua hàng triệu người dùng Galaxy thông thường.

Bài học nào cho Samsung

So với cách tiếp cận của Apple với iOS 26, Samsung đã để One UI 8 trôi qua gần như không được chú ý quá nhiều. Apple đã tạo ra sự phấn khích cho người dùng với những tính năng mới và thiết kế lại trực quan, trong khi Samsung lại không có chiến dịch nào nổi bật cho bản cập nhật phần mềm lớn nhất trong năm của mình.

Samsung sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn One UI 9.0 được chú ý nhiều hơn.

Mặc dù One UI 8 có những tính năng tốt như cải tiến Privacy Sandbox và nâng cao Galaxy AI, nhưng những tính năng này vẫn mang tính kỹ thuật hơn là nâng cấp thực sự. Samsung đã chứng minh khả năng cung cấp các bản cập nhật phần mềm nhanh chóng và hiệu quả, nhưng lại thất bại trong việc tạo ra sự phấn khích cho người dùng.

Để One UI 9 trở thành một bản cập nhật đáng chờ đợi, Samsung cần mang đến những thay đổi mạnh mẽ hơn về mặt hình ảnh và tính năng, cùng với một chiến lược tiếp thị mạnh mẽ để biến các bản cập nhật phần mềm thành những sự kiện đáng ăn mừng. Nếu không, việc là công ty tiên phong cũng trở nên vô nghĩa nếu người dùng không còn nhớ đến họ.