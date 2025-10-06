Điều người dùng Windows 11 mong mỏi cuối cùng đã thành hiện thực

Trong một động thái bất ngờ, Microsoft vừa tung ra một bản cập nhật nhỏ nhưng "có võ" cho Windows 11, giải quyết một trong những phiền toái lớn nhất đối với người dùng nhiều màn hình và đồng thời mang trở lại một tính năng được yêu thích từ thời Windows 10.

Theo đó, vào đầu tuần này, Microsoft đã phát hành bản cập nhật KB5065789 cho người dùng Windows 11 phiên bản 24H2 và 25H2. Dù không được công bố rầm rộ, bản cập nhật này lại chứa đựng những cải tiến chất lượng mà cộng đồng người dùng đã yêu cầu từ rất lâu. Điểm sáng giá nhất của bản cập nhật lần này là việc khắc phục một thiếu sót cố hữu tồn tại từ Windows 10. Giờ đây, người dùng có thể nhấp vào khu vực ngày giờ trên thanh Taskbar của màn hình phụ để mở Trung tâm Thông báo (Notification Center) và lịch.

Lịch và đồng hồ có kèm theo giây giống Windows 10 trở lại trên Windows 11.

Trước đây, thao tác này hoàn toàn vô dụng trên các màn hình phụ, buộc người dùng phải di chuyển chuột về màn hình chính, gây ra sự bất tiện không nhỏ trong quy trình làm việc. Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng sự phiền toái này đã được giải quyết triệt để.

Bên cạnh đó, Microsoft cũng đã mang trở lại chiếc đồng hồ lớn hiển thị cả giây trong cửa sổ lịch bật lên – một tính năng nhỏ nhưng rất được yêu thích trên Windows 10. Đối với những người dùng cần theo dõi thời gian một cách chính xác đến từng giây, đây là một sự trở lại vô cùng đáng giá.

Đây là một bản cập nhật tùy chọn và không liên quan đến bảo mật. Để nhận và kích hoạt các tính năng mới này, bạn cần thực hiện các bước sau:

Nhận bản cập nhật:

- Vào Windows Update (Settings > Windows Update).

- Bật công tắc "Get the latest updates as soon as they are available".

- Nhấn Check for updates và cài đặt bản cập nhật có mã KB5065789.

Bật tính năng nhận bản cập nhật sớm.

Kích hoạt đồng hồ mới:

- Tính năng đồng hồ hiển thị giây bị tắt theo mặc định. Để bật, hãy truy cập Settings > Time & Language > Date & Time. Bật tùy chọn "Show time in Notification Center".

Bản cập nhật này cho thấy Microsoft đang thực sự lắng nghe phản hồi từ người dùng để cải thiện những chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm hàng ngày.